Ισχυρή παράδοση για την Τράμπζονσπορ, μαζεύει τα κομμάτια της η Βαλένθια

Για την 6η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος η 4η Τράμπζονσπορ φιλοξενεί την 6η Γκαζιάντεπ, με την κάθε ομάδα να έχει από 3 νίκες. Στην 5η ημέρα της La Liga η 15η Βαλένθια που προέρχεται από συντριβή με 6-0 από την Μπαρτσελόνα, υποδέχεται την 5η Μπιλμπάο.

Έντεκα νίκες για την Τράμπζονσπορ και πέντε ισοπαλίες στους 16 τελευταίους αγώνες της με την Γκαζιάντεπ. Τα 3/4 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια είχαν γκολ/γκολ και Over 3,5.

Την πρώτη της ήττα υπέστη την περασμένη εβδομάδα η Τράμπζονσπορ, με το 1-0 από τη Φενέρμπαχτσε με γκολ στο 45’. Από το 20’ έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του 31χρονου διεθνούς μέσου Γιοκουσλού, ο οποίος θα λείψει από το αποψινό ματς. Στο 11’ τής ακυρώθηκε γκολ από το VAR λόγω φάουλ. Απών είναι και ο 36χρονος Νιγηριανός αριστερός χαφ Νουακαέμε. Η Γκαζιάντεπ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με δύο ήττες 3-0, από την πρωταθλήτρια Γαλατάσαραϊ και την Κόνιασπορ, συνέχισε όμως με τρεις επιτυχίες: 2-1 την Γκεντσλέρμπιρλιγκι, 3-2 την Κασίμπασα και 2-0 την Κοτσάελισπορ. Η πιο πρόσφατη αυτή νίκη ήρθε με γκολ στο τελευταίο τέταρτο. Λείπουν ο τέως αμυντικός του Άρη Εμπακατά και ο επιθετικός Μπόατενγκ. Δεν έχει καλή παράδοση στην Τραπεζούντα, συνηθίζει όμως να σκοράρει εκεί. Το combo του φαβορί άσου σε συνδυασμό με το γκολ προσφέρεται σε καλή απόδοση.

Αφού πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, 3-0 τη Χετάφε, ήρθε η προσγείωση στη Βαρκελώνη για τη Βαλένθια, με το βαρύ 6-0 από την Μπαρτσελόνα. Στο ημίχρονο έχανε μόλις 1-0. Από την πρωταθλήτρια Ισπανίας είχε γνωρίσει και την πιο βαριά ήττα της πέρσι, 7-1. Ο Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος ανέλαβε τις τύχες της ομάδας τον Δεκέμβριο, έχει πλήρη αποστολή για το αποψινό παιχνίδι. Από ήττα έρχεται και η Μπιλμπάο, 1-0 εντός έδρας από την Αλαβές, που η ήταν η πρώτη της στη La Liga. Στη συνέχεια υποδέχτηκε την Άρσεναλ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου ηττήθηκε 2-0 με γκολ στο 72’ και το 87’. Επόμενος αντίπαλος στη διοργάνωση θα είναι η Ντόρτμουντ την 1η του Οκτώβρη. Βρήκε δίχτυα στους 6/8 πιο πρόσφατους αγώνες της στο πρωτάθλημα. Τιμωρημένος είναι ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Παντίγια, ενώ λόγω ντόπινγκ λείπει ο αμυντικός Γεράι Άλβαρες. Τραυματίες οι Εγκιλούθ (αμυντικός), Νίκο Γουίλιαμς (επιθετικός), ενώ ο μέσος Μπενιάτ Πράδος θα λείψει για αρκετούς μήνες.

Οι 9/12 πιο πρόσφατοι αγώνες ανάμεσα στη Βαλένθια και την Μπιλμπάο συνοδεύτηκαν από Under. Ισόπαλες οι 6/13 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες. Το «Χ» μοιάζει ως μια αρκετά πιθανή εξέλιξη και στην αποψινή τους κόντρα.

456. ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 1&G 3,25

493. ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ Χ 3,05

