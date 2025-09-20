Παραγωγική αλλά και με αμυντικά κενά η Γιουβέντους, ακολουθεί η Ρόμα για τη Νις

Το απόλυτο των βαθμών μετά από τρία ματς στο ιταλικό πρωτάθλημα έχει η Γιουβέντους, η οποία για την 4η ημέρα φιλοξενείται από τη Βερόνα. Πέμπτη αγωνιστική στη Γαλλία, με τη χωρίς νίκη ακόμα Μπρεστ να υποδέχεται τη Νις των δύο νικών και αντίστοιχων ηττών.

Έξι νίκες με μηδέν παθητικό και μία ισοπαλία 2-2 για τη Γιουβέντους στους 7 τελευταίους αγώνες της με τη Βερόνα.

Τη δεύτερη ισοπαλία σε τρεις αγώνες πήρε τη Δευτέρα η Βερόνα, 0-0 εντός έδρας με την Κρεμονέζε. Είχε προηγηθεί η ήττα στη Ρώμη από τη Λάτσιο με 4-0, ενώ στην πρεμιέρα της Serie A είχε φύγει με το 1-1 από το Ούντινε. Ο 42χρονος Πάολο Ζανέτι συνεχίζει από την περσινή σεζόν στον πάγκο της, έχοντας οδηγήσει τη Βερόνα στη 14η θέση, με τις λιγότερες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, αλλά και τις περισσότερες ήττες (21 σε 38 ματς) μετά από την ουραγό Μόντσα. Απουσιάζει ο 31χρονος μέσος Γκαλιαρντίνι. Η Γιουβέντους επικράτησε και στα τρία φετινά παιχνίδια της στην Ιταλία, 2-0 την Πάρμα, 1-0 την Τζένοα και 4-3 την Ίντερ, με γκολ στο 82’ και το 91’. Στις καθυστερήσεις σκόραρε και την Τρίτη για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, κάνοντας το 2-4 από την Ντόρτμουντ σε 4-4 στο 94’ και το 96’. Εξέτισε ο 25χρονος μπακ Καμπιάσο. Εκτός παραμένει ο επιθετικός Μίλικ. Το διπλό της παραγωγικής Γιούβε σε συνδυασμό με το Over 2,5 διαμορφώνουν μία υψηλή απόδοση.

Μετά από το εντός έδρας 3-3 με τη Λιλ, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 και 2-3, η Μπρεστ υπέστη τρεις διαδοχικές ήττες: 2-0 από Τουλούζ, 3-1 από Λανς και 1-2 την περασμένη Κυριακή από την Παρί Σεν Ζερμέν. Βρήκε δίχτυα στους 10/12 τελευταίους αγώνες της στο πρωτάθλημα. Τιμωρημένος είναι ο Πολωνός τερματοφύλακας Ματζέσκι. Εξέτισε ο αμυντικός χαφ Μανιετί. Τραυματίες είναι ο νεοαποκτηθείς από την Ουνιόν Βερολίνου μέσος Τουσάρ και ο επιθετικός Μπαλντέ. Μετά από ήττα ακολουθεί νίκη για τη Νις: ξεκίνησε με το 0-1 από την Τουλούζ, απάντησε με το 3-1 επί της Οσέρ. Στη συνέχεια έχασε με το ίδιο σκορ από τη Χάβρη, για να επικρατήσει ξανά 1-0 της Ναντ. Την Τετάρτη υποδέχεται τη Ρόμα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Απουσιάζει ο 41χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός και αρχηγός της ομάδας, Ντάντε.

Δύο ισοπαλίες στους τέσσερις τελευταίους αγώνες ανάμεσα στην Μπρεστ και τη Νις, πιθανή ακόμη μία στο ξεκίνημα της Ligue 1.

425. ΒΕΡΟΝΑ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2&Ο 2,5 2,65

447. ΜΠΡΕΣΤ - ΝΙΣ Χ 3,55

