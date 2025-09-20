Stoiximan Super League: Μετράνε τα... μομέντουμ τους Κηφισιά και Άρης, αντίδραση ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναιτωλικό

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες του Σαββάτου 20/9 στη Stoiximan Super League για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με τις αναμετρήσεις του Σαββάτου (20/9) ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League. Στις 18:00 είναι η προγραμματισμένη η σέντρα για το Κηφισιά - Άρης στο Αγρίνιο.

Οι -τυπικά- γηπεδούχοι φτάνουν στο ματς με την ψυχολογία στα ύψη, καθώς μετά τον βαθμό στο εκτός έδρας με την ΑΕΛ πέτυχαν τεράστιας σημασίας νίκη επί του Παναθηναϊκού! Και μάλιστα με τρόπο που προσφέρει ιδανικές βάσεις για να χτίσουν μομέντουμ.

Με ανατροπή στην ανατροπή, τον Τετέι να ταλαιπωρεί διαρκώς την αντίπαλη άμυνα και τον Σόουζα να σκοράρει στις καθυστερήσεις, η Κηφισιά πήρε ένα υπερπολύτιμο τρίποντο στη μάχη της παραμονής με το εντυπωσιακό 3-2. Μεσοβδόμαδα η Κηφισιά έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ψάχνεις που θα δεις Stoiximan Super League; Δώρο COSMOTE TV στη Stoiximan!

Αλλαγή σελίδας για τον Άρη με την έλευση του Μανόλο Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία. Η οποία και συνδυάστηκε άμεσα με δύο σπουδαία «διπλά» για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πρώτα στο Περιστέρι στο 2-1 επί του Ατρομήτου με ανατροπή και στη συνέχεια στο Αγρίνιο, στο 1-0 επί του Παναιτωλικού για το Κύπελλο Ελλάδας.

Το κλίμα έχει αλλάξει προς το καλύτερο, οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, ωστόσο η πίεση για διάκριση την φετινή σεζόν εξακολουθεί να υπάρχει. Το ρόστερ πάντως είναι γεμάτο και ο Χιμένεθ καλείται να το διαχειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα.

Η Κηφισιά είναι πολύ επικίνδυνη στο παιχνίδι χώρων, δεν παύει όμως να έχει ανασταλτικά κενά. Ο Άρης πηγαίνει σε πλέον σε ένα στυλ ελεγχόμενου ρυθμού, που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά των παικτών του.

Φαβορί οι φιλοξενούμενοι, πιο δύσκολο όμως το ματς από όσο φανερώνουν οι αποδόσεις. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Ραμίρες 3+ αποκρούσεις & Over 3,5 οφσάιντ σε απόδοση 6.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 20:30 στην Τούμπα διασταυρώνουν τα ξίφη τους ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός. Μετά τις εντός έδρας νίκες κόντρα σε ΑΕΛ και Ατρόμητο, ο «Δικέφαλος» πήρε τους τρεις βαθμούς και στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Το ιδανικό ξεκίνημα στην Stoiximan Super League δεν είχε όμως την ανάλογη συνέχεια στο Κύπελλο.

Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ γνώρισε την συντριβή με σκορ 4-1(!) από τον Λεβαδειακό. Σοκαριστική η εικόνα της ομάδας του Λουτσέσκου, που θα μπορούσε να πάθει και ακόμη μεγαλύτερη «ζημιά» στο χορτάρι. Ακολουθεί η πρεμιέρα στην League Phase του Europa League, έτσι η επιστροφή στις νίκες είναι απαραίτητη κόντρα στον Παναιτωλικό για μια σειρά από λόγους.

Σε απόδοση 13.0 ο Γιακουμάκης να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της σεζόν 25-26

Μια κρύο μια ζέστη για την ομάδα του Αγρινίου, που δεν μπορεί να βρει σταθερότητα και συνέπεια στην απόδοση της. Έσβησε την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο με το σπουδαίο «διπλό» επί του Άρη, όμως ο Παναιτωλικός ηττήθηκε ξανά στην έδρα του, αυτή τη φορά από τον Βόλο.

Και ακολούθησε τρίτη σερί ήττα στο Αγρίνιο, αυτή τη φορά για το Κύπελλο με αντίπαλο τον Άρη και το γκολ του Μορόν στις καθυστερήσεις. Μόνος ρεαλιστικός στόχος του Παναιτωλικού είναι να μην μπει σε περιπέτειες, εξασφαλίζοντας την παραμονή του. Θα πρέπει ωστόσο σύντομα να συνέλθει αγωνιστικά για να μην... μπλέξει από νωρίς.

Stoiximan Master: Διεκδικείς έως 10.000€ εντελώς δωρεάν* στο Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός!

Ο ΠΑΟΚ καλείται να βγάλει άμεσα αντίδραση και στο πίσω μέρος του μυαλού του στριφογυρίζει και το ερχόμενο ευρωπαϊκό ματς. Ο Παναιτωλικός ακόμη ψάχνεται και η συγκυρία είναι δύσκολη γι' αυτόν στην Τούμπα. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 3,5 γκολ & Ζίβκοβιτς γκολ ή ασίστ & Παναιτωλικός Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 5.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα