Σερί νίκες στην παράδοση της Λυών κόντρα στην Ανζέ, στην τελευταία θέση η Λέτσε

Η 5η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος ξεκινάει με το παιχνίδι Λυών - Ανζέ, ομάδες που έχουν μόνο μία ήττα μετά από τέσσερα ματς. Για την 4η ημέρα της Serie A η ουραγός Λέτσε αντιμετωπίζει την 8η Κάλιαρι που έρχεται από την πρώτη νίκη της στη σεζόν.

Πέντε διαδοχικές νίκες για τη Λυών απέναντι στην Ανζέ, έχοντας σημειώσει σε όλες από δύο γκολ και πάνω (τέσσερα Over).

Η Λυών ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τρεις νίκες, αλλά την περασμένη Κυριακή έχασε 3-1 από τη Ρεν, σε ματς που προηγήθηκε στο ημίχρονο και κρατούσε το τρίποντο μέχρι το 79’. Τα δύο τελευταία τέρματα τα δέχτηκε στο 93’ και το 95’. Νίκησε στους 7/8 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της στο πρωτάθλημα. Την Πέμπτη θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, στην Ολλανδία με την Ουτρέχτη. Τιμωρημένος είναι ο Άγγλος μέσος Μόρτον και ακόμα αναρρώνει ο χαφ Νουάμαχ. Η Ανζέ έχει ηττηθεί μόνο από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν τη νέα σεζόν, 1-0 με γκολ στο 50’. Στην πρεμιέρα της Ligue 1 επικράτησε 1-0 της Παρί, ενώ στις δύο πιο πρόσφατες αγωνιστικές έμεινε στο 1-1 με Ρεν και Μετς. Έχοντας σκοράρει στα 7/10 τελευταία παιχνίδια της στη λίγκα, είναι ικανή να πετύχει γκολ και κόντρα στη Λυών.

Μία θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού τερμάτισε πέρσι η Λέτσε -νικώντας την τελευταία αγωνιστική στη Ρώμη τη Λάτσιο, ανανεώνοντας για 4η σερί σεζόν την παρουσία της στη Serie A. Στο νέο πρωτάθλημα ξεκίνησε με λευκή ισοπαλία στη Γένοβα, για να ηττηθεί στη συνέχεια από τις ανώτερες Μίλαν (0-2) και Αταλάντα (4-1). Στον πάγκο της κάθεται για δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν το 2011) ο 56χρονος Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο, ο οποίος έρχεται από δύο διαδοχικούς υποβιβασμούς με Φροζινόνε και Βενέτσια. Ψάχνει επομένως άμεσα τρόπους αποχωρισμού της τελευταίας θέσης. Πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Γάλλος μέσος Πιερέτ. Οκτώ Under για τη Λέτσε στους 9 πιο πρόσφατους επίσημους αγώνες της. Η Κάλιαρι ξεκίνησε με το 1-1 απέναντι στη Φιορεντίνα, έχασε 1-0 από την πρωταθλήτρια Νάπολι και επικράτησε 2-0 της Πάρμα στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της. Επιθετικό δίδυμο αποτέλεσαν οι νεοαποκτηθέντες Εσπόζιτο και Μπελότι, ενώ τα γκολ ήρθαν από τον αμυντικό Μίνα και τον φορ Φελίτσι, ο οποίος πέρασε στη θέση του Εσπόζιτο. Τραυματίες είναι οι Ραντούνοβιτς (τερματοφύλακας) και Λουβούμπο (επιθετικός).

Πιο αποδοτική Κάλιαρι ως τώρα, ηττήθηκε μόνο στη 1 από τις 5 τελευταίες παρουσίες της στο Λέτσε. Μοιρασμένες αποδόσεις στο ματς με την αξία στο διπλό.

187. ΛΥΩΝ - ΑΝΖΕ 1&G 3,20

199. ΛΕΤΣΕ - ΚΑΛΙΑΡΙ 2 2,82

