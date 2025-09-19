Πιθανότατα όσο περνούν οι μέρες και απομακρυνόμαστε από το ίδιο το γεγονός να μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα σχετικά με το «διαζύγιο» του Ρουί Βιτόρια με τον Παναθηναϊκό. Έστω και σε επίπεδο φημολογιών, αφού είναι γνωστό πως πολύ δύσκολα ανοίγουν… στόματα, τουλάχιστον on the record.
Αυτόν ήξερε, αυτόν ήθελε: Το ναυάγιο της μεταγραφής που ράγισε το ποτήρι του Βιτόρια με τον Παναθηναϊκό
