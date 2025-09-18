Σερί νικών από τον Μάρτιο η Γαλατάσαραϊ, διαδοχικά Under 3,5 η Καϊράτ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Γαλατάσαραϊ μονομαχούν για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Για την ίδια διοργάνωση, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αντιμετωπίζει την Καϊράτ από το Καζακστάν.

Άιντραχτ και Γαλατάσαραϊ συναντήθηκαν το 1992 στον 2ο γύρο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ. Έμειναν στο 0-0 στη Φρανκφούρτη, για να επικρατήσει η τουρκική ομάδα με 1-0 στον επαναληπτικό και να πάρει την πρόκριση.

Η Άιντραχτ ξεκίνησε τη σεζόν με τρεις νίκες: μία για το Κύπελλο, 5-0 την Ένγκερς, και δύο για το πρωτάθλημα, 4-1 τη Βέρντερ Βρέμης και 3-1 τη Χόφενχαϊμ. Ακολούθησε την Παρασκευή που μας πέρασε η πρώτη απώλεια βαθμών στην Μπουντεσλίγκα, στην ήττα με 3-1 από τη Λεβερκούζεν, με την τελευταία να ολοκληρώνει το ματς με εννέα παίκτες. Αγωνίζεται για 5η διαδοχική σεζόν στην Ευρώπη, έχοντας κατακτήσει το Γιουρόπα Λιγκ το 2022. Για την εν λόγω διοργάνωση αντιμετώπισε πέρσι εκτός έδρας την Μπεσίκτας και κέρδισε 2-1. Η Γαλατάσαραϊ συνεχίζει ακάθεκτη στο τουρκικό πρωτάθλημα. Πέτυχε πέμπτη νίκη σε ισάριθμα ματς, όλες με δύο γκολ διαφορά και άνω. Σε 32 αγώνες με συλλόγους από τη Γερμανία (ενωμένης ή μη), μετράει 7-13-12. Μαζί με την περσινή περίοδο έχει φτάσει τις 16 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Λείπουν ο μέσος Λεμινά και ο επιθετικός Όσιμεν. Ομάδες με επιθετικό προσανατολισμό και πολύ ικανούς παίκτες να στείλουν την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Το combo της Γαλατά με Over στο ματς προσφέρεται σε απόδοση για παιχνίδι.

Μετά από την ήττα στη Λισαβόνα με 2-1 από την Πόρτο, η Σπόρτινγκ πέρασε με το ίδιο σκορ από την έδρα της Φαμαλικάο. Ο Βαγιαννίδης αγωνίστηκε βασικός, ο Ιωαννίδης μπήκε ως αλλαγή. Ήταν το 24ο σερί παιχνίδι πρωταθλήματος που τα «λιοντάρια» βρίσκουν δίχτυα. Πέρσι σημείωσαν 3 νίκες σε 8 αγώνες στη League Phase. Ομάδα από το Καζακστάν αντιμετώπισαν και το 2017 στους «32» του Γιουρόπα Λιγκ (Αστάνα): 3-1 εκτός, 3-3 εντός. Λείπει ο τερματοφύλακας Ρουί Σίλβα και οι μέσοι Μπραγκάνσα, Κάταμο. Η Καϊράτ έφτασε ως εδώ ξεκινώντας από τον 1ο προκριματικό και αφήνοντας έξω κατά σειρά τις Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Κούοπιο, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σέλτικ. Έχει να νικήσει ωστόσο εδώ και 8 εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην κορυφή με 15-4-3, νικώντας την Κυριακή με 1-0 την 4η Ακτόμπε.

Η Σπόρτινγκ δέχτηκε γκολ στους 17/21 πιο πρόσφατους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της. Η Καϊράτ μετρά 10 σερί Under 3,5 στους διεθνείς αγώνες της. Μεγάλο φαβορί ο άσος, αλλά, πιθανό και το περιορισμένο σκορ.

941. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. - ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ Χ2&Ο 2,5 2,62

944. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΚΑΪΡΑΤ 1&U 3,5 2,27