Δυσκολεύεται με Γερμανούς η Κοπεγχάγη, το απόλυτο μέχρι στιγμής η Νάπολι

Για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ η πρωταθλήτρια Δανίας Κοπεγχάγη φιλοξενεί τη δευτεραθλήτρια Γερμανίας Λεβερκούζεν. Στο «Ιτιχάντ», η 3η πέρσι Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου στην Ιταλία, Νάπολι.

Η Λεβερκούζεν επικράτησε 3-2 εκτός και 4-0 εντός στους δύο αγώνες της με την Κοπεγχάγη για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ το 2014. Τη νίκησε και πριν από δυόμισι χρόνια, 1-0 σε φιλικό.

Από την ήττα με 2-1 στο ντέρμπι με την Μπρόντμπι έρχεται η Κοπεγχάγη, έχοντας ισοφαρίσει στο 64’ το γκολ με πέναλτι που δέχτηκε στις καθυστερήσεις του α’ μέρους. Το δεύτερο τέρμα ήρθε στο 73’. Ήταν η δεύτερη ήττα της σε σύνολο 8 αγώνων στη Superliga, στην οποία βρίσκεται στη 2η θέση πίσω από την άλλη ομάδα από την οποία ηττήθηκε, την Άαρχους. Έχασε στα 7/8 εντός έδρας παιχνίδια της με γερμανικό σύλλογο. Εκτός οι Μάτσον (μέσος), Κορνέλιους (επιθετικός). Στο ντεμπούτο του Κάσπερ Χιούλμαντ στον πάγκο της, η Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αν και στο 2-1 έμεινε με 10 παίκτες και στο 92’ με 9, για να σκοράρει το τελευταίο της τέρμα στο 98’. Είχαν προηγηθεί το 3-3 με τη Βέρντερ Βρέμης και το 1-2 από τη Χόφενχαϊμ, ενώ στο Κύπελλο επιβλήθηκε με 4-0 της Γκρόσασπαχ. Τραυματίας ο Αργεντινός μέσος Παλάσιος. Μετράει 7 διαδοχικά Over, εμφανίζοντας παράλληλα 6/7 Over 3,5 και 6/7 γκολ/γκολ. Το combo διπλό και γκολ/γκολ μάλλον πληρώνει καλύτερα για τις πιθανότητές του – αν νικήσουν οι Γερμανοί.

Έπειτα από τις ήττες με Τότεναμ (0-2) και Μπράιτον (2-1), η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε στις επιτυχίες στην παραδοσιακή μονομαχία με τη Γιουνάιτεντ, επικρατώντας 3-0 με γκολ των Φόντεν (18’) και Χάαλαντ (53’, 68’). «Ανυπομονώ να τον συναντήσω μετά το παιχνίδι», ανέφερε ο Γκουαρντιόλα για τον Κέβιν Ντε Μπρούινε, τον οποίο θα αντιμετωπίσει απόψε ως αντίπαλο, με τον 34χρονο Βέλγο να έχει περάσει την τελευταία δεκαετία στο Μάντσεστερ. Απουσιάζουν οι Αΐτ-Νουρί (αριστερό μπακ), Στόουνς (στόπερ), Σερκί (μέσος) και Μαρμούς (επιθετικός). Η Νάπολι πραγματοποίησε το 3 στα 3 στη Serie A το Σάββατο, καθώς πέρασε με 3-1 από τη Φλωρεντία. Η πρωταθλήτρια ισοβαθμεί στην κορυφή της κατάταξης με τη Γιουβέντους, έχοντας δεχτεί μόνο ένα γκολ. Βρήκε δίχτυα στους 18/20 τελευταίους ευρωπαϊκούς αγώνες της. Λείπουν οι Ραχμάνι (αμυντικός) και Λουκάκου (επιθετικός).

Μάντσεστερ Σιτι και Νάπολι σκόραραν στα 4 έως τώρα μεταξύ τους παιχνίδια. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έχει ξεκινήσει δυναμικά στο πρωτάθλημα και ίσως φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από το Μάντσεστερ. Ρίσκο με την ισοπαλία.

939. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2&G 4,50

942. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΝΑΠΟΛΙ Χ 4,15