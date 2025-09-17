Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου - Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στο νέο επεισόδιο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται το χωριό Αρνάδος, όπου παραδίδει έναν απινιδωτή για την ενίσχυση της υγείας της τοπικής κοινωνίας. Τον απινιδωτή παρέλαβαν ο Πρόεδρος του χωριού, κ. Πέτρος Ρήγος, και ο γιατρός του χωριού, κ. Νίκος Κάρδαρης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νησί κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι καιρικές συνθήκες και η απομόνωση δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε άμεση βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Όπως τόνισαν, η ύπαρξη ενός απινιδωτή στο χωριό μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τους κατοίκους, αφού δίνει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια.

Με τη στήριξη της Betsson και τη συμβολή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το νέο επεισόδιο αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αλληλεγγύης, δίνοντας φως σε μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία που ενώνει τους ανθρώπους και ενισχύει το κοινό καλό.



Το ταξίδι συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς - γιατί κάθε χωριό έχει τη δική του ιστορία και κάθε κοινότητα αξίζει στήριξη.

Το νέο επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube.

Δείτε όλο το επεισόδιο εδώ: