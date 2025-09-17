Εποχή Τεντέσκο στη Φενέρ, πρεμιέρα με Αταλάντα για τους πρωταθλητές Ευρώπης

Φενέρμπαχτσε εναντίον Αλάνιασπορ για την 5η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στην πρώτη 8άδα της κατάταξης. Η κάτοχος του Τσάμπιονς Λιγκ, Παρί Σεν Ζερμέν, αντιμετωπίζει στη γαλλική πρωτεύουσα την Αταλάντα.

Έξι νίκες και μία ισοπαλία για τη Φενέρμπαχτσε στους 7 τελευταίους αγώνες της με την Αλάνιασπορ.

Ο τέως προπονητής της εθνικής Βελγίου, Ντομένικο Τεντέσκο, ήταν ο αντικαταστάτης του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε στο ξεκίνημα της 2ης σεζόν του με αυτήν. Στο ντεμπούτο του, ο 40χρονος Βέλγος είδε την ομάδα του να επικρατεί 1-0 εντός έδρας της Τράμπζονσπορ, η οποία προηγήθηκε στο 14’, αλλά το γκολ ακυρώθηκε αργότερα από το VAR, ενώ στο 22’ έμεινε με 10 παίκτες. Την επόμενη εβδομάδα θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, στο Ζάγκρεμπ με αντίπαλο την Ντινάμο. Τραυματίες οι μέσοι Γιάντας, Έντσον Αλβάρες και ο επιθετικός Ντούραν. Η Αλάνιασπορ ξεκίνησε τη σεζόν με εντός έδρας λευκή ισοπαλία απέναντι στη Ρίζεσπορ, για να ακολουθήσει η ήττα με 2-1 από την Έγιουπσπορ. Στη συνέχεια όμως επικράτησε των Μπεσίκτας (2-0) και Κόνιασπορ (2-1). Τραυματίας εξακολουθεί ο 23χρονος μέσος Μπουλούτ. Έχοντας σκοράρει στους 10/11 τελευταίους επίσημους αγώνες της, η Αλάνιασπορ είναι ικανή να συνεισφέρει στο σκορ απέναντι στο μεγάλο φαβορί Φενέρ.

Παρί Σεν Ζερμέν και Αταλάντα είχαν συναντηθεί το 2020 στην ουδέτερη Λισαβόνα, με τη γαλλική ομάδα να παίρνει τη νίκη με 2-1 και να προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς έχει στη Ligue 1 η Παρί Σεν Ζερμέν και βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή του πρωταθλήματος. Την Κυριακή επικράτησε 2-0 της Λανς με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Ο Λουίς Ενρίκε ξεκούρασε αρκετούς παίκτες του. Εκτός είναι ο αμυντικός Μπεράλντο και οι επιθετικοί Ντεμπελέ, Ντουέ. Ο Κβαρατσκέλια που είχε ενοχλήσεις από το ματς με τη Λανς είναι διαθέσιμος. Η Αταλάντα πέτυχε την Κυριακή την πρώτη της νίκη στη Serie A, 4-1 τη Λέτσε. Δύο γκολ από τον Βέλγο μεσοεπιθετικό Ντε Κετελάρε. Είχαν προηγηθεί τα 1-1 με Πίζα και Πάρμα. Μαζί με την περσινή σεζόν μετράει 6 διαδοχικά γκολ/γκολ. Δεν θα αγωνιστούν οι επιθετικοί Σκαμάκα, Λούκμαν, ενώ απουσιάζει και ο μέσος Έντερσον. Βρήκε δίχτυα στους 16/17 εκτός έδρας αγώνες της στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Αταλάντα έχει επιθετική φιλοσοφία στο παιχνίδι της και μπορεί να σκοράρει στο Παρίσι. Για να νικήσει η Παρί θα πρέπει να πετύχει τουλάχιστον 2 γκολ στον αγώνα.

917. ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ 1&G 2,80

925. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ 1&G 2,72

