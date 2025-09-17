Κοινή πορεία για Λουγκάνο και Λωζάνη, παράδοση τα λίγα γκολ στο Λίβερπουλ - Ατλέτικο

Σε εξ αναβολής αγώνα για την 4η αγωνιστική του ελβετικού πρωταθλήματος η 10η Λουγκάνο υποδέχεται την 9η και περίπου ισοδύναμη, Λωζάνη. Λίβερπουλ εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης στην 1η ημέρα της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Λωζάνη έχασε στις 5/6 τελευταίες παρουσίες της στο Λουγκάνο, νίκησε όμως στην πιο πρόσφατη εκεί.

Με γκολ που δέχτηκε στο 29’ η Λουγκάνο υπέστη την 4η ήττα της στις 5 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί στην Ελβετία. Η μοναδική της νίκη είναι με 3-1 επί της πρωταθλήτριας Βασιλείας. Πέρσι τερμάτισε στην 4η θέση και πήρε το εισιτήριο για το Κόνφερενς Λιγκ, όπου αποκλείστηκε όμως από την Τσέλιε στον 3ο προκριματικό γύρο, χάνοντας 5-0 εντός και νικώντας 4-2 εκτός. Ακολούθησε ο αποκλεισμός στο Κύπελλο Ελβετίας με 3-2 από τη Σαμ, όποτε το σερί της βρίσκεται τώρα στις 3 ήττες. Λείπουν οι αμυντικοί Ζανότι, Κέλβιν. Η Λωζάνη ήταν 5η στο περσινό πρωτάθλημα και έπαιξε επίσης στο Κόνφερενς Λιγκ, όπου απέκλεισε κατά σειρά τις Βαρντάρ Σκοπίων, Αστάνα και Μπεσίκτας, παίρνοντας την πρόκριση για τη League Phase. Εκεί θα υποδεχθεί στις 2 Οκτωβρίου την Μπρέινταμπλικ. Στη Super League ωστόσο έχει την ίδια συγκομιδή με τη σημερινή της αντίπαλο, έχοντας νικήσει μόνο στην πρεμιέρα, με 3-2 την ουραγό, αυτήν την στιγμή, Βίντερτουρ. Ακολούθησαν 4 ήττες, οι τρεις με 2-1 και η άλλη με 3-1. Τιμωρημένοι οι μέσοι Εντιαγέ, Ντιακιτέ. Η παράλληλη πορεία της με τη Λουγκάνο κάνει την καλοπληρωμένη ισοπαλία να φαντάζει πολύ πιθανή.

Την 4η νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ πέτυχε η Λίβερπουλ, με το 1-0 στην έδρα της Μπέρνλι, σκορ που διαμορφώθηκε με πέναλτι του Σαλάχ στο 95’. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο 1-0 μετά την εντός έδρας νίκη επί της Άρσεναλ. Ακολουθεί το Σάββατο το ντέρμπι με την Έβερτον. Πέρσι έφτασε μέχρι τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν. Στην πορεία της βρήκε δύο ισπανικές ομάδες στον δρόμο της, τις οποίες νίκησε 2-0 τη Ρεάλ και 1-0 τη Χιρόνα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έρχεται από την πρώτη της νίκη στη La Liga, 2-0 τη Βιγιαρεάλ. Είχαν προηγηθεί η ήττα με 2-1 από την Εσπανιόλ και τα 1-1 με Έλτσε και Αλαβές. Τραυματίστηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή Χούλιαν Αλβαρες (φορ, 1 γκολ) και θα λείψει από την αποψινή μονομαχία, όπως και ο αμυντικός Χιμένεθ, οι μέσοι Καρντόσο, Μπαένα και ο επιθετικός Τιάγκο Αλμάδα.

Οι 7/8 επίσημες μονομαχίες της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης έληξαν με Under, σημείο που βρίσκεται σε υψηλή τιμή. Πλούσιο το combo με συνδυασμό στην νίκη των φαβορί γηπεδούχων.

913. ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΛΩΖΑΝΗ Χ 3.65

922. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 1&U 2,5 4,15

