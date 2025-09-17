Champions League: Ολυμπιακός - Πάφος με Master και Super Ενισχυμένες

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες της Τετάρτης 17/9 στη League Phase του Champions League.

Εντυπωσιακά σε εξέλιξη και αποτελέσματα ήταν τα παιχνίδια της Τρίτης (16/9) στο Champions League, με την 1η αγωνιστική της League Phase να συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Τετάρτης (17/9). Όπου στη μάχη της διάκρισης ρίχνεται και ο Ολυμπιακός, καθώς φιλοξενεί την Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (19:45).



Οι ερυθρόλευκοι μπαίνουν στην διοργάνωση με αισιοδοξία και ρεαλισμό. Ο δείκτης δυσκολίας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ανεβαίνει, ωστόσο ο βαθμός ετοιμότητας του Ολυμπιακού είναι αρκετά υψηλός. Η ενίσχυση με Ποντένσε και Ταρέμι στο φινάλε των μεταγραφών ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη γεμάτο ρόστερ, με εμπειρία και ποιότητα.



Οι περισσότεροι από τους περσινούς πρωταγωνιστές παρέμειναν και ο στόχος της 24άδας μοιάζει δύσκολος αλλά εφικτός για τους Πειραιώτες. Εξαιρετική η εκκίνηση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στην Stoiximan Super League, με 3/3 κόντρα σε Αστέρα, Βόλο και Πανσερραϊκό, που συνοδεύτηκε από το εντυπωσιακό 9-0 συνολικά στον συντελεστή τερμάτων. Πλην των Ζέλσον Μάρτινς και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του προπονητή.



Εντυπωσιακή η πορεία της Πάφου στην προκριματική φάση. Πήρε κατά σειρά προκρίσεις κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντινάμο Κιέβου και Ερυθρό Αστέρα! Έπαιξε καλά πίσω από τη μπάλα και ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική εκτός έδρας, πετυχαίνοντας ισάριθμες νίκες σε Τόπολα, Λούμπλιν και Βελιγράδι.



Ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Κυπριακό πρωτάθλημα με «διπλό» επί του ΑΠΟΕΛ, ηττήθηκε ωστόσο εντός την 2η αγωνιστική κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού, χρησιμοποιώντας στην αρχική ενδεκάδα αρκετούς παίκτες που συνήθως έρχονται από τον πάγκο. Σκληρή ομάδα, γρήγορη και με συνοχή, δίχως πάντως πολλή ποιότητα για τα δεδομένα της League Phase.



Δεδομένα πρόκειται για ματς που ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο για να διατηρήσει ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης. Αναμφίβολα έχει περισσότερες λύσεις, εμπειρία και ποιότητα από την Πάφο, που θέλει ωστόσο προσοχή καθώς είναι ικανή στο παιχνίδι χώρων.

Δύσκολα θα ανοίξει πολύ σε ρυθμό η αναμέτρηση, προβάδισμα στον άσο αλλά χωρίς ιδιαίτερη αξία. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Στρεφέτσα γκολ ή ασίστ & Ολυμπιακός Over 5,5 κόρνερ σε απόδοση 7.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ξεχωρίζει αυτή ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Ατλέτικο Μαδρίτης στο Anfield (22:00). Αμφότερες κέρδισαν ένα απευθείας εισιτήριο για την League Phase, οι Reds ως πρωταθλητές Αγγλίας. Και με την εκκίνηση που πραγματοποιούν στη φετινή Premier League «φωνάζουν» πως είναι ξανά το φαβορί.

Έστω και με συνεχή «χτυπήματα» μετά το 80', η Λίβερπουλ έχει κάνει το 4/4 κόντρα σε Μπόρνμουθ, Νιούκαστλ, Άρσεναλ και Μπέρνλι. Μοιάζει πολύ ενισχυμένη στο μεταγραφικό πάρε - δώσε, με τους Βιρτς, Εκιτικέ, Κέρκεζ, Ίσακ να προσφέρουν έξτρα ποιοτικές λύσεις και βάθος στο ρόστερ.

Η Ατλέτικο συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, έδωσε μόλις δύο φιλικά προετοιμασίας και αντιμετωπίζει δυσκολίες στο ξεκίνημα της σεζόν. Ήττα από την Εσπανιόλ, δύο σερί ισοπαλίες με Έλτσε, Αλαβές και η νίκη επί της Βιγιαρεάλ είναι ο απολογισμός στις πρώτες τέσσερις στροφές της La Liga. Και δύσκολα θα διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την 4άδα και φέτος.

Έχασε τους Ντε Πολ, Φερμίρεν, Λίνο, Ρικέλμε, Κορέα, ενισχύθηκε ωστόσο με τους Μπαένα, Χάντσκο, Καρντόσο, Αλμάντα και Ρασπαντόρι.

Η Λίβερπουλ είναι σε θετικό μομέντουμ από πλευράς αποτελεσμάτων, σίγουρα ωστόσο δεν είναι ακόμη στο κυριαρχικό επίπεδο που θέλει. Η Ατλέτικο ξέρει να παίζει πίσω από τη μπάλα και μπορεί να βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Λενγκλέ +44 πάσες & Over 3,5 κάρτες στο ματς σε απόδοση 5.20 στο Bet Builder της Stoiximan.

