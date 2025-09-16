Το απόλυτο έως τώρα η Ρεάλ Μαδρίτης, αήττητη για 20 ευρωπαϊκά εντός η Τότεναμ

Εντός έδρας με τη Μαρσέιγ αγωνίζεται η πολυνίκης του Τσάμπιονς Λιγκ και του Πρωταθλητριών, Ρεάλ Μαδρίτης, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Στο Λονδίνο, η κάτοχος του Γιουρόπα Λιγκ, Τότεναμ, υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ.

Τέσσερις φορές έχουν συναντηθεί Ρεάλ Μαδρίτης και Μαρσέιγ και σε όλες επικράτησε η Ρεάλ. Όλα τα ματς έληξαν με Over, ενώ τα τρία είχαν και γκολ/γκολ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η μοναδική ομάδα στο ισπανικό πρωτάθλημα που έχει συγκεντρώσει το απόλυτο των βαθμών έπειτα από 4 αγωνιστικές. Στην πιο πρόσφατη επικράτησε με 2-1 εκτός της Σοσιεδάδ, παρότι έμεινε με δέκα στο 32’ λόγω αποβολής του Χούισεν. Τραυματίες ο διεθνής Γερμανός αμυντικός Ρούντιγκερ, ο Γάλλος μπακ Μεντί και ο 19χρονος Βραζιλιάνος φορ Έντρικ. Αποθεραπεύτηκαν ωστόσο οι μέσοι Μπέλινγχαμ και Καμαβινγκά. Η Μαρσέιγ επιβλήθηκε με 4-0 εντός έδρας της Λοριάν και έφτασε τις 2 νίκες σε διπλάσια ματς στη Ligue 1. Οι ήττες της ήταν από Ρεν και Λυών, ενώ στο άλλο παιχνίδι επικράτησε με 5-2 της Παρί. Επιστρέφει στην αποστολή ο Αγγλος αμυντικός Ίγκαν-Ράιλεϊ που ήρθε φέτος από την Μπέρνλι. Τραυματίες είναι ο μπακ Αγκουέρντ και ο μέσος Τραορέ. Δεδομένου ότι και οι δύο φετινές ήττες της ήταν εκτός έδρας με 1-0, η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης σε ματς έως τρία γκολ βρίσκεται στο προσκήνιο.

Μετά από ένα «λευκό» πρώτο ημίχρονο, η Τότεναμ προηγήθηκε εκτός έδρας της Γουέστ Χαμ στο 47’. Λίγα λεπτά αργότερα η αντίπαλος έμεινε με παίκτη λιγότερο και ως το 64’ η ομάδα που από φέτος καθοδηγείται από τον Τόμας Φρανκ (7 χρόνια στην Μπρέντφορντ) είχε γράψει το 3-0. Έχοντας δεχτεί μόνο ένα γκολ, την προηγούμενη αγωνιστική από την Μπόρνμουθ (1-0), βρίσκεται στην 3η θέση της Πρέμιερ με 3 νίκες και 1 ήττα. Ο επιθετικός Σολάνκε είναι ανέτοιμος. Διαθέσιμος ο δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν, Κόλο Μουανί. Η Βιγιαρεάλ ηττήθηκε 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, δεχόμενη τα γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο του κάθε ημιχρόνου. Ήταν η πρώτη της ήττα σε 4 αγώνες στη La Liga. Τραυματίας οι Ζεράρ Μορένο (στον σύλλογο από το 2018 με 78 γκολ), παρών ο Ισραηλινός χαφ Μάνορ Σάλομον που ήρθε το καλοκαίρι δανεικός από την Τότεναμ. Νίκησε μόνο στη 1/12 εκτός έδρας αναμετρήσεις της με αγγλική ομάδα (6 ήττες).

Η Βιγιαρεάλ σκόραρε στους 13/17 πιο πρόσφατους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της. Η Τότεναμ έχει να ηττηθεί εντός στην Ευρώπη από το 2020: 16 νίκες, 4 ισοπαλίες. Σε 7 εντός με Ισπανούς, ωστόσο, νίκησε μόνο μία φορά. Σε υψηλές τιμές η νίκη του φαβορί σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ.

880. ΡΕΑΛ Μ. - ΜΑΡΣΕΪΓ 1&U 3,5 2,45

881. ΤΟΤΕΝΑΜ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1&G 3,45