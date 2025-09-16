Champions League: Φαβορί η Ρεάλ απέναντι στη Μαρσέιγ, επικίνδυνο αουτσάιντερ η Βιγιαρεάλ στο Tottenham Hotspur Stadium

Η League Phase του Champions League ξεκινάει, με το πρόγραμμα της Τρίτης (16/9) να φιλοξενεί έξι συνολικά αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν αυτές των Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ και Τότεναμ - Βιγιαρεάλ.

Οι Μαδριλένοι μπήκαν στη σεζόν δίχως ουσιαστικά να κάνουν προετοιμασία, καθώς συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Έδωσαν ένα φιλικό κόντρα στην Τιρόλ και πραγματοποιούν ένα... φουριόζικο start στην La Liga.

Τέσσερις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές μετράει η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, κόντρα σε Οσασούνα, Οβιέδο, Μαγιόρκα και Ρεάλ Σοθιεδάδ, οδηγώντας την κούρσα του τίτλου στο +2 από Μπαρτσελόνα και Εσπανιόλ. Δεν χωράει... ανάλυση για τους στόχους της, θέλει την πρωτιά σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει. Έντρικ, Μεντί και Ρίντιγκερ στο ιατρικό δελτίο.

Η Μαρσέιγ τερμάτισε πίσω από την Παρί στην περσινή Ligue 1 και πήρε το απευθείας εισιτήριο για την League Phase του Champions League. Έκανε καλή προετοιμασία, όμως το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων έχει... ζόρια.

Δύο νίκες και δύο ήττες είναι ο απολογισμός στα τέσσερα πρώτα ματς πρωταθλήματος, γεγονός που μαρτυρά πως ακόμη ψάχνει ρυθμό και ομοιογένεια. Έχει δυνατό ρόστερ και τον Ιταλό Ντε Τζέρμπι στον πάγκο της, επομένως ο προσανατολισμός της στο χορτάρι δεν μπορεί παρά να είναι επιθετικός, με εξαντλητικό πρέσινγκ. Αγκουέρ, Μπλάνκο, Λιρόλα και Τραορέ στο ιατρικό δελτίο.

Προφανές το φαβορί, σίγουρα όμως όχι σε αποδόσεις που να αξίζουν το ρίσκο. Η Μαρσέιγ πολύ δύσκολα θα πάρει αποτέλεσμα, δεν έχει όμως και κάτι να χάσει. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Μπέλιγχαμ & Over 3,5 κάρτες στο ματς σε απόδοση 7.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Η Τότεναμ κατέκτησε το περσινό Europa League και μαζί το εισιτήριο για το Champions League. Ο Ποστέκογλου αποχώρησε, ο Φρανκ τον αντικατέστησε και η αρχή της νέας σεζόν βρίσκει τους Spurs με συγκρατημένη αισιοδοξία. Τρεις νίκες και μια ήττα στα τέσσερα πρώτα ματς μετράει η Τότεναμ στην Premier League, περνώντας μάλιστα νικηφόρα από το Etihad κόντρα στην Σίτι.

Θα συναντήσει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό εντός κι εκτός συνόρων, έχει ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο που θα ανταποκριθεί. Περισσότερες οι λύσεις στο φετινό ρόστερ, που θα είναι πραγματικό ολοκληρωμένο μόλις επιστρέψουν και οι Ντράγκουσιν, Κουλουσέφσκι, Σολάνκε, Μπισούμα και Μάντισον (αργεί).

Η Βιγιαρεάλ έκανε την υπέρβαση της στην περσινή La Liga, τερμάτισε 5η και μπήκε στη League Phase με απευθείας εισιτήριο. Δεν έδειξε καλό πρόσωπο στα φιλικά της προετοιμασίας, συμπαθητική η εκκίνηση της στο φετινό πρωτάθλημα.

Μετράει δύο νίκες, μια ισοπαλία και την πρόσφατη ήττα στην έδρα της Ατλέτικο στα τέσσερα πρώτα ματς πρωταθλήματος. Είναι ένα σοβαρό ερώτημα πώς θα καταφέρει να διαχειριστεί το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα, καθώς έχει ουσιαστικά μια «δυνατή» ενδεκάδα και 3-4 σοβαρές λύσεις από τον πάγκο.

Πιο ισορροπημένο από όσο δείχνει το σετ αποδόσεων, έστω κι αν η Τότεναμ θεωρητικά έχει ένα μικρό προβάδισμα. Η Βιγιαρεάλ είναι καλή στο παιχνίδι χώρων και ίσως καταφέρει να προβληματίσει τους Λονδρέζους. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Κολό Μουανί & Over 9,5 κόρνερ σε απόδοση 6.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

