Στο Μπιλμπάο η Άρσεναλ, αήττητη η πρωταθλήτρια Βελγίου Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ

Πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, με 6 παιχνίδια να διεξάγονται σήμερα, 6 αύριο και 6 την Πέμπτη. Στους δύο πρώτους χρονικά αγώνες, η Μπιλμπάο φιλοξενεί την Άρσεναλ, ενώ η Αϊντχόφεν υποδέχεται την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ.

Στις 9 Αυγούστου σε αγώνα προετοιμασίας στο Emirates Cup στην έδρα της Άρσεναλ, οι Λονδρέζοι επικράτησαν με 3-0.

Η Μπιλμπάο ξεκίνησε με τρία στα τρία στη La Liga, επικρατώντας των Σεβίλλης (3-2), Βαγιεκάνο (1-0) και Μπέτις (2-1). Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ωστόσο, επέστρεψε με εντός έδρας ήττα από την Αλαβές, 0-1 με αυτογκόλ στο 57’. Η 4η θέση που κατέκτησε πέρσι της δίνει φέτος το δικαίωμα να αγωνιστεί στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Λείπει ο μεσοεπιθετικός Νίκο Γουίλιαμς. Η Άρσεναλ μετράει ομοίως 3 νίκες και 1 ήττα στο πρωτάθλημα. Έχασε 1-0 από τη Λίβερπουλ, ενώ νίκησε 1-0 τη Μάντσεστερ Γ., 5-0 τη Λιντς και 3-0 τη Νότιγχαμ, το Σάββατο που μας πέρασε. Την τελευταία τριετία τερματίζει στη 2η θέση και φιλοδοξεί φέτος να καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απουσιάζουν οι επιθετικοί Σάκα και Ζεσούς. Το «Χ» είναι το δημοφιλέστερο σημείο της Άρσεναλ (9) σε 20 παρουσίες της στην Ισπανία.

Τέσσερα στα πέντε μετράει στο ολλανδικό πρωτάθλημα η Αϊντχόφεν, έχοντας σημειώσει σε όλες τις νίκες της από δύο τέρματα και πάνω. Στην πιο πρόσφατη, το Σάββατο, λύγισε με 5-3 εκτός έδρας τη Ναϊμέγκεν, έχοντας πάρει προβάδισμα 3-1 στο ημίχρονο. Πριν από τη διακοπή πάντως είχε δει την Τέλσταρ να αλώνει το «Φίλιπς Στάντιον» με 2-0. Πέρσι έφτασε ως τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, μένοντας εκτός από την Άρσεναλ (1-7 εντός, 2-2 εκτός). Βρήκε δίχτυα στα 16 τελευταία ευρωπαϊκά εντός. Τραυματίστηκε ο δεξιός μπακ Σιλντιλιά. Η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ συνεχίζει από εκεί που τελείωσε. Μετά από τον πρώτο της τίτλο έπειτα από 90 χρόνια, προπορεύεται και φέτος στην Jupiler Pro League, μετρώντας 5 νίκες και 2 ισοπαλίες. Το Σάββατο με γκολ στο 87’ επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Ντέντερ, με το 4ο τέρμα του Ροντρίγκεζ. Αγωνίζεται για 4η διαδοχική σεζόν σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας αποκλειστεί πέρσι στα πλέι οφ των «16» από τον Άγιαξ: έχασε 2-0 εντός, νίκησε 2-0 εκτός και δέχτηκε το 2-1 στην παράταση. Τιμωρημένος ο Αυστριακός φορ Φλόρουτς (4 γκολ).

Αϊντχόφεν και Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ τα πάνε καλά και τη νέα περίοδο. Η πρωταθλήτρια Βελγίου σκόραρε στους 13/17 τελευταίους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της και δείχνει να έχει τα φόντα να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του παιχνιδιού.

849. ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΑΡΣΕΝΑΛ Χ 3,65

841. ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ Χ2&G 2,50

