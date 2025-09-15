Πρώτο εντός έδρας για τη Βερόνα, χωρίς γκολ στο α’ μέρος Κόμο και Τζένοα

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η 3η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Στη Βερόνα ο ομώνυμος σύλλογος υποδέχεται την Κρεμονέζε, ενώ στη Λομβαρδία η Κόμο φιλοξενεί την Τζένοα, η οποία αναζητά το πρώτο της γκολ στη Serie A.

Οι 4 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Βερόνα και την Κρεμονέζε είχαν «2-3 γκολ».

Μετά από την ισοπαλία της πρεμιέρας στο Ούντινε (1-1), η Βερόνα έχασε με 4-0 από τη Λάτσιο στη Ρώμη. Δίνει τώρα το πρώτο της παιχνίδι εντός έδρας, για να ακολουθήσουν ακόμη δύο στην πόλη της, με Γιουβέντους στο πρωτάθλημα και με Βενέτσια στο Κύπελλο, στο οποίο πριν από έναν μήνα απέκλεισε στα πέναλτι την Αουντάτσε Τσερινιόλα (1-1 κανονική διάρκεια). Εκτός είναι ο μέσος Αρουί και ο επιθετικός Μοσκέρα. Η Κρεμονέζε έχει κάνει το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα. Αρχικά «σόκαρε» τη Μίλαν με 2-1 στο «Σαν Σίρο», στη συνέχεια επιβλήθηκε με 3-2 της Σασσουόλο: προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, ισοφαρίστηκε στο 73’ και πήρε τη νίκη με πέναλτι στο 93’. Νωρίτερα στο Κύπελλο είχε αποκλειστεί στα πέναλτι από την Παλέρμο. Ο Νορβηγός φορ Γιόνσεν είναι τραυματίας. Από μία νίκη έχει κάθε ομάδα στις τρεις μονομαχίες τους την τελευταία πενταετία. Το «Χ» είναι ξανά στο προσκήνιο στο ξεκίνημα του νέου αυτού πρωταθλήματος.

Η Κόμο άρχισε τη σεζόν με δύο νίκες: 3-1 τη Σούντιρολ στο Κύπελλο, 2-0 τη Λάτσιο (0-0 Α ημίχρονο) στην πρεμιέρα της Serie A. Ακολούθησε η ήττα με 1-0 στην Μπολόνια, με γκολ που δέχτηκε στο 59’. Είχε, πάντως, το 64% της κατοχής της μπάλας. Βασικός αγωνίζεται ο Τάσος Δουβίκας. Απουσιάζει ο Βέλγος αμυντικός Φαν Ντερ Μπρεμτ που τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς και αντικαταστάθηκε από τον Κροάτη Σμόλτσιτς. Εξακολουθεί να λείπει ο Σενεγαλέζος χαφ Ντιαό. Η Τζένοα ξεκίνησε τη νέα αγωνιστική περίοδο με το 3-0 επί της Βιτσέντσα και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσει την Έμπολι, με τον νικητή να παίζει εκτός έδρας με την Αταλάντα. Στο πρωτάθλημα δεν έχει σκοράρει ακόμα, παραχωρώντας 0-0 στη Λέτσε και χάνοντας 1-0 εντός έδρας από τη Γιουβέντους. Τώρα θα δώσει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της, για να ακολουθήσει το Σάββατο ακόμα ένα, στην Μπολόνια. Δεν θα αγωνιστούν οι μέσοι Κορνέ και Ονάνα.

Η Κόμο έδειξε περισσότερα επιθετικά στοιχεία στην πρεμιέρα, αλλά ήταν νωθρή στο δεύτερο ματς. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές ήταν ισόπαλη στο 1ο ημίχρονο. Η Τζένοα δεν έχει σκοράρει ακόμα, με επίσης δύο 0-0 στο α’ μέρος. Η επικράτηση του φαβορί στο δεύτερο ημίχρονο προσφέρεται σε υψηλή τιμή.

804. ΒΕΡΟΝΑ - ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ Χ 3,00

825. ΚΟΜΟ - ΤΖΕΝΟΑ ΧΗ/1Τ 4,25