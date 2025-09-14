Στο πόδι το Μάντσεστερ, την πρώτη νίκη τους ψάχνουν Γκλάντμπαχ και Βέρντερ Βρέμης

Για την 4η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στο τελευταίο ματς για την 3η ημέρα της Μπουντεσλίγκα, Γκλάντμπαχ και Βέρντερ Βρέμης μονομαχούν, με τα μεταξύ τους παιχνίδια να έχουν, συνήθως, πολλά γκολ.

Οι 8 από τους 10 τελευταίους αγώνες ανάμεσα στη Σίτι και τη Γιουνάιτεντ είχαν γκολ και από τις δύο ομάδες. Στα 8 τελευταία το 2-1 εμφανίστηκε 4 φορές – οι 3 υπέρ της Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Γουλβς στο «Μόλινιου», στη συνέχεια όμως ηττήθηκε 2-0 εντός από την Τότεναμ και 2-1 στο Μπράιτον. Ακολουθεί την Πέμπτη η εντός έδρας μονομαχία με τη φορμαρισμένη Νάπολι για την πρεμιέρα της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ τρεις μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στο Λονδίνο για το πρωτάθλημα. Δεν θα αγωνιστούν οι Αΐτ-Νουρί (αμυντικός), Σερκί (μέσος) και Μαρμούς (επιθετικός). Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε την πρώτη της νίκη την περασμένη αγωνιστική, 3-2 την Μπέρνλι, με πέναλτι του Φερνάντες στις καθυστερήσεις. Τρία 24ωρα νωρίτερα είχε αποκλειστεί στα πέναλτι από την Γκρίμσμπι, ομάδα της Β’ Αγγλίας, για το Λιγκ Καπ, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να ζητάει συγνώμη από τους φιλάθλους. Απουσιάζουν οι βασικοί στο τελευταίο ματς Ντάλοτ (αμυντικός), Μάουντ (μέσος) και Κούνια (επιθετικός). Δεν ηττήθηκε στα 4 τελευταία παιχνίδια της με τη Σίτι και δεν είναι απίθανο να καταφέρει πάλι κάτι καλό απέναντι στην ομάδα του Γκουαρντιόλα, που όπως συνηθίζεται, είναι το φαβορί.

Οι 7 πιο πρόσφατοι αγώνες ανάμεσα στην Γκλάντμπαχ και τη Βέρντερ Βρέμης (3-3-1 – και οι 3 ισοπαλίες με σκορ 2-2) έγιναν Over 3,5, όπως και οι 4/5 τελευταίοι της Βέρντερ Βρέμης στο γερμανικό πρωτάθλημα. Η Γκλάντμπαχ είναι μαζί με το Αμβούργο οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν σκοράρει έπειτα από 2 και 3 παιχνίδια αντίστοιχα. Στην πρεμιέρα οι δύο εν λόγω ομάδες έμειναν στο 0-0, ενώ τη 2η αγωνιστική η Γκλάντμπαχ ηττήθηκε 1-0 στη Στουτγάρδη. Σε φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής, ωστόσο, επικράτησε 2-0 της Σάλκε, ενώ είχε σκοράρει και στο Κύπελλο, 3-2 την άσημη Ντέλμενχορστ. Δεν θα αγωνιστούν οι μέσοι Κλάιντιστ και Νγκούμου. Η Βέρντερ Βρέμης έχει την ίδια συγκομιδή με την αντίπαλό της, έναν βαθμό σε δύο αγώνες. Αρχικά έχασε 4-1 από την Άιντραχτ στην Φρανκφούρτη, στη συνέχεια παραχώρησε 3-3 στην τέως νταμπλούχο Λεβερκούζεν, σημειώνοντας δύο γκολ με δέκα παίκτες, στο 76’ και το 94’. Απουσιάζουν οι αμυντικοί Πίπερ, Σταρκ, Βάιζερ, Μαλατίνι και ο μέσος Ντέμαν.

Η φιλοξενούμενη δεν νίκησε στις 13 τελευταίες επισκέψεις της στο αντίπαλο γήπεδο. Όμως, έχει λύσεις στο σκοράρισμα και θα παλέψει για την αποφυγή της ήττας.

729. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. Χ 4,15

730. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ Χ 4,15