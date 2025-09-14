Αήττητες Κιλμάρνοκ και Σέλτικ, γνωρίζει την Γκαζιάντεπ ο προπονητής της Κοτσάελισπορ

Για την 5η αγωνιστική της Πρέμιερ Σκωτίας η Κιλμάρνοκ υποδέχεται τη Σέλτικ, η οποία έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ στα 7 έως τώρα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Γκαζιάντεπ εναντίον Κοτσάελισπορ για την αντίστοιχη ημέρα στην τουρκική Super Lig.

Η Κιλμάρνοκ σκόραρε στους 7/12 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με τη Σέλτικ.

Εννέα ματς έχει δώσει τη φετινή σεζόν για Λιγκ Καπ και Πρέμιερ Λιγκ η Κιλμάρνοκ και δεν έχει χάσει σε κανένα: 4 νίκες, 5 ισοπαλίες. Τέσσερα από τα «Χ» ήταν στις ισάριθμες αγωνιστικές που έχουν παιχτεί στο πρωτάθλημα, με τα τρία εξ αυτών να είναι με 2-2. Στο Λιγκ Καπ βρίσκεται στα προημιτελικά, όπου την Παρασκευή θα υποδεχθεί σε νοκ άουτ αγώνα τη Σεντ Μίρεν. Η Σέλτικ μετράει τρία 0-0 στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της. Τα δύο ήταν με την Καϊράτ, από την οποία τελικά αποκλείστηκε στα πέναλτι και έτσι θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στο Γιουρόπα Λιγκ. Θα ξεκινήσει τους αγώνες της σε 10 μέρες στο Βελιγράδι με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα, όπου θα ολοκληρώσει και το σερί των 5 αγώνων μακριά από το «Σέλτικ Παρκ». Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της πήρε λευκή ισοπαλία στην έδρα της Ρέιντζερς. Ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο πρώην φορ της Μάντσεστερ Σίτι και της Λέστερ, Νιγηριανός Ιχεανάτσο. Το διπλό είναι ασφαλώς το σημείο φαβορί, αλλά οι «Κίλις» βρήκαν δίχτυα στους 7/9 φετινούς αγώνες τους. Θα πρέπει να σκοράρει περισσότερα από ένα γκολ η Σέλτικ για να νικήσει στο ματς.

Οι 6 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην Γκαζιάντεπ και την Κοτσάελισπορ είχαν γκολ/γκολ. Οι 4/8 πιο πρόσφατους έληξαν ισόπαλοι. Η Γκαζιάντεπ ξεκίνησε τη σεζόν με τον τέως προπονητή της Κοτσάελισπορ, Ισμέτ Τασντεμίρ, όμως οι δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια τον απομάκρυναν από τον σύλλογο, για να έρθει στη θέση του ο Μπουράκ Γιλμάζ. Με τον 40χρονο τεχνικό η Γκαζιάντεπ σημείωσε δύο νίκες, 2-1 την Γκεντσλέρμπιρλιγκι και 3-2 την τέως ομάδα του Γιλμάζ, Κασίμπασα. Το σύστημα άλλαξε από 4-1-4-1 σε 4-3-3 και δείχνει να αποδίδει. Με νέο προπονητή πορεύεται από την αρχή της σεζόν και η Κοτσάελισπορ, τον επίσης 40χρονο Σελτσούκ Ινάν, ο οποίος ήταν πέρσι στην Γκαζιάντεπ. Πολλά συνδέουν λοιπόν τους δύο συλλόγους, με τη διαφορά ότι η φιλοξενούμενη πήρε τον πρώτο της βαθμό μόλις την περασμένη αγωνιστική, 1-1 με την Καϊσέρισπορ.

Με τον προπονητή των φιλοξενούμενων να γνωρίζει καλά τη γηπεδούχο, το «Χ» είναι μία αρκετά πιθανή εκδοχή στη σημερινή τους μονομαχία.

697. ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ - ΣΕΛΤΙΚ 2&G 2,85

753. ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ - ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ Χ 3,25