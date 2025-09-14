Την… συνήθεια του Παναθηναϊκού ακολουθεί η ΑΕΚ, στο όριο ο ΠΑΟΚ!

Η 3η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Κυριακή (14/9) με τέσσερις αναμετρήσεις για όλα τα γούστα.

Κηφισιά και Παναθηναϊκός τίθενται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό του Βόλου (18:00) καθώς δεν βρέθηκε λύση με γήπεδο εντός Αττικής.

Οι «πράσινοι» του Ρούι Βιτόρια άρχισαν με το αριστερό τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα εξαιτίας του 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο και στοχεύουν στο πρώτο τους «τρίποντο» για να κάνουν νέο ξεκίνημα.

Από την πλευρά της η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο μετά την εις βάρος της ανατροπή στη Λιβαδειά (3-2) βρήκε γκολ ισοφάρισης στη Λάρισα, αποσπώντας 1-1 από την ΑΕΛ Novibet για τον πρώτο της βαθμό.

Με εξαίρεση τον αγώνα με τους Βοιωτούς, ο Παναθηναϊκός είχε σερί έξι πρώτα ημίχρονα στην ισοπαλία, ενώ ισόπαλα ήταν και τα δύο πρώτα ημίχρονα της Κηφισιάς. Στο 2.50 η ισοπαλία στο πρώτο 45λεπτο.

Στην Τρίπολη ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet (18:00), με τους δύο αντιπάλους να μην έχουν κάποια νίκη. Οι Αρκάδες δεν μπόρεσαν να κερδίσουν κάτι σε Φάληρο (2-0 από τον Ολυμπιακό) και Νέα Φιλαδέλφεια (1-0 από την ΑΕΚ), ενώ οι «βυσσινί» μετά την ήττα στην Τούμπα (1-0) έμειναν στο 1-1 με την Κηφισιά.

Αμφότεροι συνδύασαν με Under τις πρώτες αναμετρήσεις τους και το N/G είναι στο 1.60.

Στη Λιβαδειά δοκιμάζεται το απόλυτο της ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό (20:00). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε το 2/2 στην έδρα της με Πανσερραϊκό (2-0) και Αστέρα (1-0), ενώ η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει μπει με φόρα στο πρωτάθλημα με ολική ανατροπή από 0-2 σε 3-2 με την Κηφισιά και 1-1 με τον Παναθηναϊκό και θέλει να βάλει δύσκολα και στην «Ένωση». Στο 2.25 το ισόπαλο ημίχρονο.

Το πρόγραμμα κλείνει στη Λεωφόρο με τον ΟΦΗ να περιμένει τον ΠΑΟΚ (21:30) καθώς το Παγκρήτιο ήταν ανέτοιμο για να φιλοξενήσει την αναμέτρηση.

Ο «δικέφαλος» του Βορρά έχει το απόλυτο με 2/2 με το ίδιο (1-0) κόντρα σε ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητο, ενώ οι Κρητικοί μπήκαν στον «μαραθώνιο» με νίκη στις Σέρρες (0-1). Το περσινό 1-2 στην Τούμπα ήταν το μοναδικό εκ των 5 πρόσφατων είχε G/G. Στο 2.03 το N/G.

