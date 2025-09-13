Αήττητες συγκρούονται Φιορεντίνα και Νάπολι, απόλυση προπονητή στην Τβέντε

Για την 3η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος η Φιορεντίνα ξεκίνησε με δύο ισοπαλίες και φιλοξενεί την πρωτοπόρο Νάπολι. Τβέντε εναντίον Μπρέντα για την Eredivisie, με τις δύο ομάδες να μετρούν από μία νίκη σε τέσσερα παιχνίδια στην κατηγορία.

Οι 5 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Φιορεντίνα και τη Νάπολι έγιναν Over, με τη Νάπολι να μετρά δύο συνεχόμενες νίκες.

Μετά από το 1-1 στην πρεμιέρα της Serie A στο Κάλιαρι, η Φιορεντίνα πήρε το 0-0 στο Τορίνο από τον ομώνυμο σύλλογο. Δίνει τώρα το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι, έχοντας ενδιάμεσα προκριθεί στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Εκεί, απέκλεισε την ουκρανική Πολισία Ζίτομιρ με 3-0 εκτός και 3-2 εντός. Η πρώτη της αντίπαλος θα είναι η Σίγκμα Όλομουτς στις 2 Οκτωβρίου, ενώ στα τέλη Νοέμβρη θα παίξει και με την ΑΕΚ. Απουσιάζει ο επιθετικός Κουαμέ. Η Νάπολι, η οποία πέρσι κατέκτησε τον 4ο τίτλο της, ξεκίνησε με εκτός έδρας νίκη 2-0 επί της Σασσουόλο και συνέχισε με 1-0 επί της Κάλιαρι, με γκολ που ήρθε στο 95’ από τον Καμερουνέζο Ανγκουισά. Την Πέμπτη ξεκινάει τους αγώνες της για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, με πρώτη αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία. Εκτός είναι οι αμυντικοί Γκουτιέρεζ, Ραχμάνι και οι επιθετικοί Λουκάκου, Νέρες. Δεν ηττήθηκε στις 7 τελευταίες επισκέψεις της στη Φλωρεντία η Νάπολι, που είναι το φαβορί στον αγώνα. Over έληξαν οι 10/14 πιο πρόσφατοι μεταξύ τους αγώνες, επιλογή που δίνεται ψηλά.

Η Μπρέντα μπορεί να μην έχει κερδίσει στις 13 τελευταίες επισκέψεις της στο «Ντε Γκρολς Φέστε», έφυγε ωστόσο με το «Χ» στις 4/6 πιο πρόσφατες παρουσίες της εκεί. Η 6η πέρσι Τβέντε έχει ξεκινήσει νωθρά το φετινό πρωτάθλημα. Έχασε στα 3 από τα 4 έως τώρα παιχνίδια της, σε όλα χωρίς να σκοράρει, ενώ κέρδισε 2-1 εκτός έδρας τη Χέρενφεν. Η φτωχή συγκομιδή είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Γιόσεφ Όοστινγκ, ο οποίος είχε μπει στο τρίτο έτος της θητείας του στον σύλλογο. Αντικαταστάτης του για την ώρα είναι ο βοηθός του, Ίβαρ Φαν Ντίντερεν. Η Μπρέντα έρχεται από το εντός έδρας 0-1 με την Άλκμααρ, δεχόμενη το γκολ στο 89’. Ήταν ομοίως η τρίτη ήττα της σε τέσσερα ματς, έχοντας νικήσει μόνο τη Φορτούνα Σίταρντ με 2-1 και χάσει από τις Φέγενορντ και Ναϊμέγκεν. Τιμωρημένος ο επιθετικός Φαν Χόιντονκ (γιος του παλιού παίκτη Πιέρ Φαν Χόιντονκ).

Με δεδομένη την παράλληλη πορεία των δύο συλλόγων στο φετινό πρωτάθλημα, η ισοπαλία είναι μία πιθανή στην αποψινή τους μονομαχία.

561. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΝΑΠΟΛΙ O 2,5 2,27

569. ΤΒΕΝΤΕ - ΜΠΡΕΝΤΑ Χ 4,25

