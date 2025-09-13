Δυναμική μονομαχία στο Εδιμβούργο, το απόλυτο στην Πορτογαλία η Πόρτο

Για την 5η αγωνιστική του σκωτσέζικου πρωταθλήματος η 3η Χιμπέρνιαν υποδέχεται την 4η Νταντί Γιουνάιτεντ. Για την ίδια ημέρα της Primeira Liga η Πόρτο των τεσσάρων νικών σε ισάριθμα ματς υποδέχεται τη 10η στη βαθμολογία Νασιονάλ Μαδέιρα.

Οι 6 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Χιμπέρνιαν και την Νταντί Γιουνάιτεντ είχαν γκολ/γκολ. Οι 5 συνοδεύτηκαν από Over.

Η Χιμπέρνιαν προηγούταν με 3-1 στη Βαρσοβία της Λέγκια, έχοντας ανατρέψει το εις βάρος της 1-2 του α’ ματς για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Δέχτηκε, όμως, γκολ στο 93’ και το ματς πήγε στην παράταση. Εκεί ήρθε το 3-3 και αποχαιρέτησε έτσι τον θεσμό. Ακολούθησε το εντός έδρας 1-1 με τη Σεντ Μίρεν, όπου βρέθηκε πίσω στο 61’ και ισοφάρισε στο 70’. Η Νταντί Γιουνάιτεντ είχε αποκλειστεί έναν γύρο νωρίτερα, από τη Ραπίντ Βιέννης, παίρνοντας 2-2 στην Αυστρία και παραχωρώντας το ίδιο σκορ στον επαναληπτικό, αν και προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο. Τελικά έχασε 5-4 στα πέναλτι. Στη συνέχεια αποκλείστηκε με 2-1 στο Λιγκ Καπ από την Κιλμάρνοκ, αλλά επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της γειτόνισσας Νταντί για το πρωτάθλημα. Αμφίβολος ο Άγγλος επιθετικός Γουότερς (4 γκολ φέτος). Η Γιουνάιτεντ ηττήθηκε μόνο στη 1/6 τελευταίες παρουσίες της στο «Ίστερ Ρόουντ» (τέσσερις ισοπαλίες) και δεν θα είναι έκπληξη αν φύγει πάλι με το θετικό αποτέλεσμα. Πιθανό και το γκολ/γκολ στο ματς.

Μία ισοπαλία είναι το καλύτερο που απέσπασε η Νασιονάλ Μαδέιρα στις 10 τελευταίες παρουσίες της στο «Ντραγκάο». Αφού νίκησε τις Γκιμαράες (3-0), Ζιλ Βιθέντε (2-0) και Κάζα Πία (4-0), η Πόρτο επικράτησε και της Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα με 2-1. Μετά από τρία χρόνια μακριά από τον τίτλο, φιλοδοξεί φέτος να σπάσει το αρνητικό σερί της και να τερματίσει στην κορυφή. Μπορεί να τα καταφέρει, με καθοδηγητή τον 36χρονο Ιταλό Φραντσέσκο Φαιρόλι που ανέλαβε φέτος την τεχνική της ηγεσία, έχοντας προπονήσει ακόμη τις Καραγκιουμρούκ. Αλάνιασπορ, Νις και Άγιαξ. Ο 21χρονος αμυντικός Αλμπέρτο Κόστα θα απουσιάσει. Την πρώτη της νίκη σημείωσε την περασμένη αγωνιστική η Νασιονάλ Μαδέιρα, 2-0 εκτός έδρας την Κάζα Πία, σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν προηγηθεί οι ήττες από Ζιλ Βιθέντε (0-2) και Σπόρτινγκ (1-4), αλλά και το 1-1 με τη Ρίο Άβε. Αμφότερες οι ήττες της ήταν εντός έδρας. Πέρσι, στην επαναφορά της στην πρώτη κατηγορία έπειτα από μία τριετία, τερμάτισε στη 14η θέση. Εκτός είναι οι Ιβανίλντο Φερνάντες (αμυντικός) και Μιγκέλ Μπαέσα (μέσος).

Η ποιοτική διαφορά των αντιπάλων είναι μεγάλη και η Πόρτο θέλει να εκμεταλλευτεί την χθεσινή γκέλα της Μπενφίκα. Πιθανότατα θα είναι πιο προσεκτική στο ματς με στόχο μόνο τη νίκη.

523. ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ - ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. Χ2&G 3,00

528. ΠΟΡΤΟ - ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 1&U 2,5 3,25

