Stoiximan Super League: Για το απόλυτο ο Ολυμπιακός, δύσκολες έξοδοι για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη!

Ανάλυση και προγνωστικά για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League έρχεται με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο στις 18:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Παιχνίδι με φαινομενικά ακλόνητο φαβορί, ο Μεντιλίμπαρ ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει στους παίκτες του πως μόνο εύκολο δεν θα είναι το έργο τους απέναντι στην ομάδα των Σερρών.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οι ερυθρόλευκοι, ο Γιάρεμτσουκ θέλει ακόμη λίγες μέρες για να μπει στις προπονήσεις, στόχος το 3/3 μετά τις νίκες κόντρα σε Αστέρα και Βόλο. Ακολουθεί η αναμέτρηση με την Πάφο για το Champions League.

Κακό ξεκίνημα και δύσκολο το πρόγραμμα για τον Πανσερραϊκό στις πρώτες αγωνιστικές. Έχασε από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ηττήθηκε εντός και από τον ΟΦΗ, ενώ το παιχνίδι στο Φάληρο μόνο για αισιοδοξία περί αποτελέσματος δεν προσφέρεται. Οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ απαιτούν χρόνο για χημεία, ωστόσο ο Πανσερραϊκός κινδυνεύει να βρεθεί από πολύ νωρίς σε θέση... μάχης για παραμονή. Προχωράει στην απόκτηση του αριστερού μπακ, Ιγκόρ Κάλινιν.

Εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός αναμένεται να κάνει το 3/3. Αξία στον άσο δεν υπάρχει, ωστόσο το στυλ του Πανσερραϊκού ευνοεί για ένα ματς με καλό ρυθμό και θέαμα. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 1,5 γκολ 1ο ημίχρονο & Να σκοράρει ο Στρεφέτσα & Over 7,5 κόρνερ σε απόδοση 6.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 20:00 στο Περιστέρι είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης μεταξύ Ατρομήτου και Άρη. Θετικό το ξεκίνημα για την ομάδα του Βόκολου, τουλάχιστον από βαθμολογικής άποψης με γνώμονα τον βαθμό δυσκολίας. Πήρε το τρίποντο στο Αγρίνιο, το πάλεψε στην Τούμπα αλλά ηττήθηκε απ΄τον ΠΑΟΚ με το οριακό 1-0. Υψηλές οι βλέψεις για τη φετινή σεζόν, με στόχο μια θέση στα playoffs 5-8, ωστόσο ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος.

Ζόρια από πολύ νωρίς για τον Άρη και οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες μετά την εντός έδρας από τον Παναιτωλικό. Παρελθόν ο Ουζουνίδης, ο Χιμένεθ στη θέση του και προσπάθεια για έξτρα μεταγραφική ενίσχυση στο κλείσιμο του «παραθύρου». Ακόμη κι αν το ρόστερ διαθέτει ποιοτικές λύσεις, η κουβέντα για τετράδα είναι μάλλον «τραβηγμένη». Πολύ δύσκολα θα μείνει έξω από το 5-8 και θα κυνηγήσει την έξτρα διάκριση στο Κύπελλο. Άμεσος στόχος η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Ματς λεπτομερειών στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος είναι σε καλύτερη κατάσταση, ο Άρης ψάχνει αντίδραση και η παρουσία του Χιμένεθ στον πάγκο αλλάζει την ψυχολογία σε μια πρώτη ανάγνωση. Ακόμη ωστόσο δεν πείθει ότι μπορεί να σηκώσει τιμές φαβορί σε μια ζόρικη έδρα. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ & Μορουτσάν 1+ σουτ στην εστία & Οver 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 10.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Την Κυριακή η δράση συνεχίζεται με την αναμέτρηση Κηφισιά - Παναθηναϊκός. Αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για τους γηπεδούχους, που έχασαν την ευκαιρία να φύγουν με αποτέλεσμα από τη Λιβαδειά αλλά τα κατάφεραν στο εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ. Προφανής και μόνος ρεαλιστικός στόχος η παραμονή. Με την ομάδα του Λέτο να αρέσκεται σε επιθετικό ποδόσφαιρο και όχι κλεφτοπόλεμο.

Ο Παναθηναϊκός έζησε λίγες ήρεμες μέρες με την πρόκριση του στους ομίλους του Europa League. Έκανε χρήση του δικαιώματος αναβολής για το ματς της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ και μπήκε ξανά σε καθεστώς γκρίνιας μετά το 1-1 με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο. Ματς στο οποίο είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο μέρος, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε με την φωτιά και... κάηκε, καθώς η απόδοση του κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, δεν έχει την πολυτέλεια για νέο στραβοπάτημα και υπερτερεί ξεκάθαρα ποιοτικά. Οι αποδόσεις στο «διπλό» όμως δεν αξίζουν, ειδικά από τη στιγμή που η Κηφισιά παίζει με άγνοια κινδύνου. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Ραμίρες 4+ αποκρούσεις & Παναθηναϊκός Over 6,5 κόρνερ σε απόδοση 6.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 20:00 η ΑΕΚ δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στον Λεβαδειακό. Με μομέντουμ από την περασμένη σεζόν και ενισχυμένη μεταγραφικά, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κάνει εξαιρετική εκκίνηση στο πρωτάθλημα. Μετά τη μεγάλη ανατροπή και το 3-2 επί της Κηφισιάς, ο Λεβαδειακός πήρε βαθμό που άξιζε στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Για την φετινή χρονιά δεν υπάρχει στόχος... παραμονής, αλλά αυτός των playoffs 5-8. Οι Βοιωτοί παίζουν καλό ποδόσφαιρο, με ταχύτητα και επιθετικό προσανατολισμό, συχνά με άγνοια κινδύνου.

Η ΑΕΚ έχει μπει δυναμικά στη σεζόν υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς, που κερδίζει διαρκώς την εκτίμηση στα πέριξ της ομάδας. Εξασφάλισε τους ομίλους του Conference League η Ένωση και το 2/2 απέναντι σε Πανσερραίκό και Αστέρας Τρίπολης της επιτρέπει να αισιοδξεί για τη συνέχεια. Η προσθήκη του Γκρούγιτς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική, ενώ η απόκτηση του Ζοάο Μάριο προσθέτει ποιότητα και εμπειρία στις λύσεις του Μάρκο Νίκολιτς.

«Πονηρή» έξοδος για την ΑΕΚ, που έχει αυτοπεποίθηση και μομέντουμ αλλά αντιμετωπίζει μια ομάδα που μοιάζει ικανή για εκπλήξεις και φέτος. Η απόδοση του «διπλού» δεν λέει πολλά, σε ένα ματς που συγκεντρώνει προϋποθέσεις για σκορ. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Κουτέσα 1+ σουτ στην εστία & Over 8,5 κόρνερ σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Με την αναμέτρηση ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (21:30) στη Λεωφόρο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της Κυριακής. Ο ΟΦΗ δεν έπαιξε το ματς της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο εμφανίστηκε έτοιμος στις Σέρρες και έφυγε με το τρίποντο χάρη σε γκολ του Γκονθάλεθ με εκτέλεση φάουλ στο 54'. Δίκαιο το αποτέλεσμα, καθώς ο ΟΦΗ είχε την υπεροχή και δεν επέτρεψε στον αντίπαλο του να απειλήσει. Την 8άδα θα κυνηγήσει και φέτος η ομάδα της Κρήτης, που έχει υψηλό βαθμό ομοιογένειας από πέρσι και πρόσθεσε ποιοτικές λύσεις στο ρόστερ της.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στους ομίλους του Europa League, πήρε ψυχολογία και μετράει 2/2 στην Τούμπα κόντρα σε Ατρόμητο και ΑΕΛ, έστω και με το ισχνό 1-0. Θέλει ακόμη δουλειά για να βρει συνέπεια απόδοσης στο χορτάρι, δεδομένα ωστόσο το έμψυχο δυναμικό του είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με πέρσι. Στα 100 του χρόνια, είναι δεδομένο πως ο ΠΑΟΚ θα ψάξει τίτλους και διακρίσεις. Είναι το φαβορί απέναντι στον ΟΦΗ, όμως το ματς είναι πιο δύσκολο από όσο δείχνει. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ ημίχρονο & 2-3 γκολ & Over 5,5 κάρτες σε απόδοση 9.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

