Με νέο προπονητή η Λεβερκούζεν, το απόλυτο στο πρωτάθλημα η Μπενφίκα

Για την 3η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα η χωρίς νίκη Λεβερκούζεν υποδέχεται την Άιντραχτ Φρανκφούρτης που έχει πετύχει το 2 στα 2. Στην 5η ημέρα της Primeira Liga η Μπενφίκα μετρά 19-7-0 σε επίσημα και φιλικά από τον Μάρτιο και υποδέχεται τη Σάντα Κλάρα.

Οι 15/16 τελευταίες μονομαχίες της Λεβερκούζεν με την Άιντραχτ συνοδεύτηκαν από Over. Οι 10 είχαν και Over 3,5, ενώ στις 9/11 πιο πρόσφατες σκόραραν και οι δύο ομάδες.

Με νέο προπονητή μπαίνει μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες η Λεβερκούζεν, καθώς ο Έρικ Τεν Χαχ κρίθηκε μη ικανός για τις υπηρεσίες του και στη θέση του προσλήφθηκε ο Δανός Κάσπερ Χιούλμαντ, ο οποίος βρισκόταν για μία τετραετία στον πάγκο της Δανίας, ενώ πριν από μία δεκαετία καθοδήγησε για μία σεζόν τη Μάιντς. Την Πέμπτη φιλοξενείται από την Κοπεγχάγη για το Τσάμπιονς Λιγκ. Λείπουν οι Γάλλοι Μπελοσιάν (αμυντικός) και Τεριέρ (επιθετικός). Η Άιντραχτ συνεχίζει για 3η διαδοχική σεζόν με τον Ντίνο Τόπμελερ στον πάγκο της, έπειτα και από την 4η θέση πέρσι που την οδήγησε στη φετινή League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Εκεί θα υποδεχτεί την Πέμπτη τη Γαλατάσαραϊ. Στο πρωτάθλημα επιβλήθηκε με 4-1 της Βέρντερ Βρέμης και με 3-1 της Χόφενχαϊμ. Εκτός παραμένει ο δανεικός πέρσι στο Ανόβερο, Νγκάνγκαμ (επιθετικός). Τα ευρωπαϊκά ματς που ακολουθούν σε συνδυασμό με τη νέα τεχνική ηγεσία της γηπεδούχου κάνουν ακόμα πιο πιθανή την ισοπαλία στο σημερινό ματς.

Οκτώ διαδοχικές νίκες για την Μπενφίκα απέναντι στη Σάντα Κλάρα, η οποία σκόραρε στους 7/12 τελευταίους αγώνες της με τους «αετούς». Η Μπενφίκα έχει κερδίσει σε όλα τα εγχώρια παιχνίδια της: 1-0 τη Σπόρτινγκ στο Σούπερ Καπ, με το ίδιο σκορ την Εστρέλα στο πρωτάθλημα, για να ακολουθήσουν τα 3-0 επί της Τόντελα και 2-1 επί της Αλβέρκα. Μαζί με την Πόρτο είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει απώλεια βαθμών. Την Τρίτη υποδέχεται την Καραμπάκ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Τραυματίστηκε ο βασικός αμυντικός Ντέντιτς (1 γκολ), ο οποίος είναι και τιμωρημένος. Διαθέσιμος ο Ουκρανός Σουντάκοφ που ήρθε δανεικός από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η Σάντα Κλάρα έπαιξε επίσης στην Ευρώπη το καλοκαίρι. Αφού πέρασε την κροατική Βάραζντιν με δύο νίκες και τη βορειοϊρλανδική Λαρν με 3-0 και 0-0, αποκλείστηκε από την ιρλανδική Σάμροκ Ρόβερς (1-2, 0-0). Ακολούθησαν οι αγώνες με Εστρέλα και Εστορίλ, στους οποίους αποκόμισε 4 βαθμούς χωρίς να δεχτεί γκολ.

Δεν έχει λόγο να ζοριστεί πολύ η Μπενφίκα. Η Σάντα Κλάρα δεν έχασε στα 4 τελευταία πρώτα ημίχρονα των αγώνων της.

183. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. Χ 3,80

204. ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΧΗ/1Τ 3.60