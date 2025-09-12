Η ΑΕΚ δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή για την κατάκτηση του Conference League

Η League Stage των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ανοίγει την αυλαία της με την εκκίνηση του Champions League στις 16 Σεπτεμβρίου, με το Europa League να ξεκινά μία εβδομάδα μετά και το Conference League την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Με αυτήν την αφορμή, η Kaizen Gaming, η ελληνική εταιρεία που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στον τομέα του GameTech διεθνώς, φέρνει στη δημοσιότητα στοιχεία μέσα από την online betting και gaming πλατφόρμα της σε 19 χώρες, που αποκαλύπτουν ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς επιλογές των χρηστών για την κατάκτηση των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στο Conference League η ΑΕΚ είναι, μαζί με τη Φιορεντίνα, η δεύτερη ομάδα με τα περισσότερα πονταρίσματα για αναδειχθεί νικήτρια της διοργάνωσης, πίσω μόνο από την αγγλική Κρίσταλ Πάλας. Για την ακρίβεια η Ένωση έχει συγκεντρώσει το 25% των σχετικών στοιχημάτων, δείχνοντας πως το φίλαθλο κοινό διεθνώς υπολογίζει βάσιμα ότι μία ακόμα ελληνική ομάδα μπορεί να κατακτήσει το Conference League μετά τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2023-24.

Ψηλά όμως στις προτιμήσεις του κοινού βρίσκονται τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Παναθηναϊκός, αναφορικά με την κατάκτηση του Europa League. Οι δύο ομάδες σχεδόν «ισοβαθμούν» με την Πόρτο στην 4η θέση της σχετικής λίστας του Europa League, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν συγκεντρώσει το 6,79% των σχετικών στοιχημάτων και τους Πράσινους το 6,74%.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, παρά τη δυναμική των αντιπάλων του στο Champions League, καταφέρνει να βρίσκεται στο top 10 και συγκεκριμένα στην 9η θέση, με 1,39%. Μπορεί το ποσοστό να μην φαντάζει πολύ μεγάλο, όμως οι πρωταθλητές Ελλάδος αφήνουν πίσω τους στις προτιμήσεις των χρηστών «μεγαθήρια», όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης (0,76%), η Ίντερ (0,61%) και η Ντόρτμουντ (0,28%).

Αναλυτικά το top 5 των προβλέψεων του κοινού σε κάθε διοργάνωση:

Προβλέψεις Champions League:

● Πίστη πως το τρόπαιο θα ντυθεί στα «μπλαουγκράνα»: Παρότι το φετινό καλοκαίρι ήταν αρκετά ήσυχο μεταγραφικά για την Μπαρτσελόνα, εντούτοις οι Καταλανοί αποτελούν μακράν της δεύτερης την πιο δημοφιλή επιλογή για την κατάκτηση του Champions League, με ποσοστό μεγαλύτερο του 40%. Φαίνεται πως με τον Λαμίν Γιαμάλ να έχει πλέον ενηλικιωθεί (έκλεισε τα 18 τον περασμένο Ιούλιο), οι φίλαθλοι περιμένουν ακόμα σπουδαιότερα πράγματα από τον νεαρό σούπερ σταρ. Μακριά ακολουθεί στη δεύτερη θέση η πολυνίκης του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης (14%), ενώ τρίτη είναι η Λίβερπουλ (13%). Την πεντάδα συμπληρώνουν η τωρινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν (8%), και η Μπάγερν Μονάχου (5%). O Ολυμπιακός βρίσκεται στην ένατη θέση με 1,39%.

Προβλέψεις Europa League:

● Τρεις ομάδες οδηγούν την κούρσα: Μία ιταλική και δύο αγγλικές ομάδες ξεχωρίζουν ως οι κορυφαίες επιλογές των φιλάθλων για να κατακτήσουν το Europa League. Πρόκειται για τις Ρόμα (22%), Νότιγχαμ Φόρεστ (21%) και Άστον Βίλα (18%). Μόλις την περασμένη σεζόν στον τελικό του Europa League συγκρούστηκαν δύο αγγλικές ομάδες, η Τότεναμ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θα μπορούσαμε να δούμε έναν ακόμα αγγλικό τελικό φέτος, αυτήν τη φορά ανάμεσα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την Άστον Βίλα; Από εκεί πέρα, Πόρτο (6,82%), ΠΑΟΚ (6,79%), Παναθηναϊκός (6,74%) και Ρεάλ Μπέτις (6,63%) βρίσκονται πάρα πολύ κοντά από την 4η έως την 7η θέση των προτιμήσεων των χρηστών.

Προβλέψεις Conference League:

● Η Κρίσταλ Πάλας από… σπόντα φαβορί: Μπορεί στην Κρίσταλ Πάλας να υπάρχει απογοήτευση, καθώς η ομάδα «υποβιβάστηκε» από το Europa League στο Conference League για εξωαγωνιστικούς λόγους, ωστόσο αυτή η… μετάθεση την καθιστά και φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, τουλάχιστον σύμφωνα με τις επιλογές των φιλάθλων. Συγκεκριμένα, η Κρίσταλ Πάλας έχει συγκεντρώσει σχεδόν το 1/3 των στοιχημάτων (32%). Στη δεύτερη θέση υπάρχει ουσιαστικά ισοπαλία μεταξύ της Φιορεντίνα (25,13%) και της ΑΕΚ (25,10%). Την πεντάδα συμπληρώνουν η Σαχτάρ Ντόνετσκ (4%), που έμεινε εκτός Europa League από τον Παναθηναϊκό, και η Ράγιο Βαγιεκάνο (3,5%).