Σε Great Place to Work® ανέδειξαν τη Novibet οι εργαζόμενοί της σε Ελλάδα, Μάλτα και Βραζιλία

Την πιστοποίηση Great Place to Work® σε τρεις χώρες, Ελλάδα, Μάλτα και Βραζιλία, απέσπασε η Novibet και για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να καλλιεργεί ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον εμπιστοσύνης, καινοτομίας και εξέλιξης για τους ανθρώπους της.

Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς προέρχεται αποκλειστικά από τη φωνή των ίδιων των εργαζομένων και αντανακλά τη σύγχρονη εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φορά που η Novibet αποσπά τη σημαντική αυτή διάκριση για την Ελλάδα, ενώ για τη Βραζιλία πρόκειται για την πρώτη, μόλις δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του hub εκεί. Η αναγνώριση αυτή σηματοδοτεί τόσο την ανάπτυξη της εταιρείας όσο και τη διατήρηση μιας κοινής κουλτούρας σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Με περισσότερους από 1.200 εργαζομένους παγκοσμίως και μέση ηλικία τα 34 έτη, η Novibet είναι μια από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες GameTech εταιρείες διεθνώς. Το 80% του ανθρώπινου δυναμικού της βρίσκεται στην Ελλάδα -στην Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ από το 2022 έως σήμερα η εταιρεία έχει τριπλασιάσει το προσωπικό της, επενδύοντας τόσο στην προσέλκυση νέων ταλέντων όσο και τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της μέσα από reskilling και upskilling προγράμματα, καθώς και ευκαιρίες καριέρας εντός της εταιρείας.

Η πιστοποίηση Great Place to Work® αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι άνθρωποι για τη Novibet. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον συμπερίληψης. Αναδεικνύουν, επίσης, το φιλικό κλίμα που κάνει την εργασιακή καθημερινότητα ευχάριστη και δημιουργεί χώρο για ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η αίσθηση κοινότητας, που ενισχύει το δέσιμο της ομάδας και καλλιεργεί πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και ελευθερίας έκφρασης.

H Novibet παραμένει προσηλωμένη στο να ακούει ενεργά τα σχόλια των εργαζομένων της και να τα μετουσιώνει σε πράξεις, ενθαρρύνοντας την ανοιχτή επικοινωνία, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας.

Όπως σημειώνει η Χριστίνα Τσέλλου, HR Director της Novibet: «Η διάκριση αυτή μας γεμίζει υπερηφάνεια, καθώς αποτελεί την επιβεβαίωση των ανθρώπων μας για τις συνεχείς προσπάθειες και πρωτοβουλίες της εταιρείας μας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των ταλέντων και δεξιοτήτων τους. Μαζί με τους ανθρώπους της Novibet, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, όπου ο καθένας εισπράττει έμπρακτα ότι ανήκει στην ομάδα μας. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να προσελκύουμε νέα ταλέντα και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να χτίσουν την καριέρα τους μαζί μας, με έμπνευση και όραμα για την επόμενη μέρα.»

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet, δήλωσε: «Στη Novibet πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε επιτυχίας. Η αναγνώριση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών που κάνουμε καθημερινά ώστε η εξέλιξη των εργαζομένων μας να είναι το ίδιο ραγδαία με αυτήν της εταιρείας, αλλά και μια δέσμευση για το μέλλον: να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλα είναι δυνατά.»

Σχετικά με τη Novibet

H Novibet δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Με παρουσία σε 9 χώρες παγκοσμίως (Ελλάδα, Βραζιλία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Μεξικό, Χιλή, Εκουαδόρ, Κύπρο, Νέα Ζηλανδία), γραφεία σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό και περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, η Novibet προσφέρει υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας που την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών διεθνώς. Παράλληλα, η Novibet μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής προσφοράς “Giant Heart” σε συνεργασία με τους Πρεσβευτές του προγράμματος, κορυφαίους αθλητές Βασίλη Σπανούλη, Κώστα Τσιμίκα, Γιάννη Κωνσταντέλια και Θωμαή Βαρδαλή, συνεισφέρει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος, μέσα από ενέργειες που προωθούν την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

