Το παζλ του νέου Ολυμπιακού: Η βασική 5άδα που έχει στο μυαλό του ο Μπαρτζώκας εάν δεν γίνει άλλη μεταγραφή

Το μόνο δίλημμα του coach Μπατζώκα (μοιάζει να) είναι ένα...

Με το ξεκίνημα της Euroleague να έχει προγραμματιστεί για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια Σεπτέμβρη μήνα, λόγω της νέας αύξησης των ομάδων, και τη συνθήκη της τέλεσης του Ευρωμπάσκετ να στερεί για καιρό μονάδες από την προετοιμασία, ο χρόνος για να μονταριστούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι περιορισμένος.