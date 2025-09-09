Ευκαιρία νίκης για την Ιρλανδία, αήττητη η Γαλλία σε 15 ματς με την Ισλανδία

Δεύτερη αγωνιστική για τον 6ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ στην ευρωπαϊκή ζώνη και η Αρμενία υποδέχεται την αήττητη μέσα στο 2025, Ιρλανδία. Για το 4ο γκρουπ η Γαλλία φιλοξενεί την Ισλανδία, με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει νικηφόρα τους αγώνες τους.

Ένα γκολ είχε κάθε μία από τις δύο έως τώρα εντός έδρας μονομαχίες της Αρμενίας με την Ιρλανδία, με τις ομάδες να μετρούν από μία νίκη.

Η Αρμενία έχασε με 5-0 εντός έδρας από την Πορτογαλία στο ντεμπούτο του Γεγκίσε Μελικιάν στον πάγκο της. Ήταν το πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι για αυτήν χωρίς νίκη (4 ήττες), ενώ στα 10 πιο πρόσφατα έχει επικρατήσει μόνο μία φορά. Οι άνω των 30 Μπαρσεγκιάν (Σλόβαν Μπρατισλάβας) και Ζελαριάν (Μπελγκράνο) αποτέλεσαν το επιθετικό της δίδυμο. Η Ιρλανδία ισοφάρισε στο 93’ την Ουγγαρία και έσωσε τον βαθμό στο Δουβλίνο (2-2). Το γκολ σημείωσε ο Άινταχ της Σουόνσι, ο οποίος είχε περάσει στο ματς στο 79’. Δεν έχει ηττηθεί μέσα στο 2025, έχοντας φέρει ακόμη ισοπαλία με Σενεγάλη, Λουξεμβούργο, ενώ νίκησε και δύο φορές τη Βουλγαρία στο Nations League. Έχει να δώσει το παρών σε Μουντιάλ από το 2002, ενώ απουσίαζε και από το Euro στις δύο τελευταίες διοργανώσεις. Τώρα δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη περίοδο από την Αρμενία και έχει τα φόντα για το θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα συνδυαστεί με το Under 3,5 που συνόδεψε τους 15/17 τελευταίους αγώνες της.

Η Γαλλία δεν έχει ηττηθεί ποτέ από την Ισλανδία με απολογισμό 11 νίκες, 4 ισοπαλίες. Με γκολ στο πρώτο και το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, η Γαλλία επικράτησε 2-0 της Ουκρανίας στο Βρότσλαβ. Ο Εμπαπέ σημείωσε το 51ο τέρμα του με την εθνική και έφτασε τον Ανρί στη 2η θέση στον πίνακα των σκόρερ της Γαλλίας με 51 γκολ, με τον Ζιρού να προηγείται με 57. Ο μέσος Ντουέ αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού στο 46’ από τον Ντεμπελέ, ο οποίος βγήκε και αυτός εκτός παιχνιδιού στο 80’. Οι δύο παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν θα λείψουν μερικές εβδομάδες, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της πρωταθλήτριας Γαλλίας. Η Ισλανδία ξεκίνησε με το εντυπωσιακό 5-0 επί του Αζερμπαϊτζάν, με το πρώτο γκολ να σημειώνεται στις καθυστερήσεις του α’ μέρους. Πολύ καλή απόδοση και ένα τέρμα από τον φορ της Φιορεντίνα, Γκούντμουντσον. Βασικός ο 32χρονος μπακ του Παναθηναϊκού, Ίνγκασον. Πλην του τερματοφύλακα της Μπρέινταμπλικ, Έιναρσον, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της αποστολής αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Οι 7/9 τελευταίοι μεταξύ τους αγώνες είχαν γκολ και από τις δύο ομάδες. Το combo νίκης της Γαλλίας με το GG αυξάνει σημαντικά τις αποδόσεις του φαβορί.

388. ΑΡΜΕΝΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2&U 3,5 2,35

414. ΓΑΛΛΙΑ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ 1&G 2,62