Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τότε θα παίξει ο Ποντένσε!

Ναι μεν γύρισε ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό αλλά το ερώτημα είναι πότε θα αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό στο πρόγραμμα αγώνων. Και πόσο έτοιμος είναι για να παίξει με τον Ολυμπιακό.

