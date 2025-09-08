Ραγδαίες εξελίξεις με Ελίασον και ΑΕΚ!

Είναι πραγματικά να απορεί κανείς το τι έχει συμβεί εδώ και περίπου 1.5 χρόνο με τον Ελίασον. Ενας παίκτη που πραγματικά έκανε την διαφορά στο πρωτάθλημα της ΑΕΚ επί Αλμέιδα αλλά από εκείνο το σημείο και μετά εξαφανίστηκε.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ