Βρίσκει δίχτυα το Ισραήλ έστω και σε ουδέτερο, το απόλυτο η Σουηδία με το Κόσοβο

Ισραήλ και Ιταλία μονομαχούν στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας για τον 9ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ. Στο 2ο γκρουπ της ίδιας διοργάνωσης το Κόσοβο αντιμετωπίζει τη Σουηδία, στον δεύτερο από τους έξι αγώνες που θα δώσει συνολικά η κάθε ομάδα.

Έξι νίκες και μία ισοπαλία μετράει η Ιταλία στα επτά παιχνίδια κόντρα στο Ισραήλ.

Με 4-0 επί της Μολδαβίας πέρασε από το Κισινάου το Ισράηλ και ανέβηκε στη 2η θέση του ομίλου, με 3 νίκες και 1 ήττα. Στο γήπεδο όπου θα αγωνιστεί απόψε νίκησε 2-1 την Εσθονία με ανατροπή, ενώ έχασε 2-4 από την πρωτοπόρο Νορβηγία. Έχει μία ακόμη επιτυχία, 3-1 την Εσθονία στο Τάλιν. Εκτός λόγω τραυματισμού ο μέσος της Σεντ Ετιέν, Τζέιμπερ. Η Ιταλία επιβλήθηκε με 5-0 της Εσθονίας στο Μπέργκαμο, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ στο 58’. Ήταν το ντεμπούτο στον πάγκο της για τον πριν από 11 χρόνια προπονητή του ΟΦΗ, Τζέναρο Γκατούζο. Ο Ρετέγκουι που αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία και ο Κιν της Φιορεντίνα αποτέλεσαν το επιθετικό δίδυμο. Η Ιταλία ηττήθηκε στο πρώτο της ματς στο γκρουπ με 3-0 στη Νορβηγία από το ημίχρονο, για να ακολουθήσει το εντός έδρας 2-0 επί της Μολδαβίας. Η παράδοση στο ματς με το Ισραήλ είναι μαζί της, αν και δέχτηκε γκολ στα 3/4 τελευταία παιχνίδια απέναντί του. Το διπλό θα συνδυαστεί με το GG, δεδομένου ότι οι τυπικά γηπεδούχοι σκόραραν στους 11/12 πιο πρόσφατους αγώνες τους.

Τρία στα τρία έχει η Σουηδία απέναντι στο Κόσοβο, με πιο πρόσφατα τα 3-0 με τα οποία το κέρδισε στα προηγούμενα προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την ήττα με 4-0 γνώρισε το Κόσοβο στη Βασιλεία απέναντι στην Ελβετία. Το σκορ διαμορφώθηκε μέσα σε 23’ στο πρώτο ημίχρονο. Βασικοί ξεκίνησαν οι τρεις παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής, ο αμυντικός της Κόμο Βοϊβόντα, ο φορ της Σπάρτα Πράγας Ραχμάνι και ο παίκτης που έχει σημειώσει μακράν τα περισσότερα γκολ (31), Μουρίκι (Μαγιόρκα). Συνολικά πήρε μόνο έναν βαθμό στα 4 τελευταία εντός έδρας για τα προκριματικά Μουντιάλ. Η Σουηδία ξεκίνησε με το εκτός έδρας 2-2 στη Λιουμπλιάνα απέναντι στη Σλοβενία. Προηγήθηκε 1-0 στο 18’ με τον επιθετικό της Νιούκαστλ Ελάνγκα και 2-1 στο 73’ με τον μέσο της Μπράιτον Αγιάρι, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 90’. Εκτός είναι ο μπακ της Άστον Βίλα, Λίντελοφ.

Το Under 3,5 που εμφανίστηκε στα 6 τελευταία επίσημα εντός έδρας του Κοσόβου και σε συνδυασμό με το διπλό της ανώτερης φιλοξενούμενης δημιουργεί απόδοση για παιχνίδι.

363. ΙΣΡΑΗΛ - ΙΤΑΛΙΑ 2&G 2,95

364. ΚΟΣΟΒΟ - ΣΟΥΗΔΙΑ 2&U 3,5 2,52