Βρίσκει δίχτυα το Ισραήλ έστω και σε ουδέτερο, το απόλυτο η Σουηδία με το Κόσοβο

Έξι νίκες και μία ισοπαλία μετράει η Ιταλία στα επτά παιχνίδια κόντρα στο Ισραήλ.
Με 4-0 επί της Μολδαβίας πέρασε από το Κισινάου το Ισράηλ και ανέβηκε στη 2η θέση του ομίλου, με 3 νίκες και 1 ήττα. Στο γήπεδο όπου θα αγωνιστεί απόψε νίκησε 2-1 την Εσθονία με ανατροπή, ενώ έχασε 2-4 από την πρωτοπόρο Νορβηγία. Έχει μία ακόμη επιτυχία, 3-1 την Εσθονία στο Τάλιν. Εκτός λόγω τραυματισμού ο μέσος της Σεντ Ετιέν, Τζέιμπερ. Η Ιταλία επιβλήθηκε με 5-0 της Εσθονίας στο Μπέργκαμο, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ στο 58’. Ήταν το ντεμπούτο στον πάγκο της για τον πριν από 11 χρόνια προπονητή του ΟΦΗ, Τζέναρο Γκατούζο. Ο Ρετέγκουι που αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία και ο Κιν της Φιορεντίνα αποτέλεσαν το επιθετικό δίδυμο. Η Ιταλία ηττήθηκε στο πρώτο της ματς στο γκρουπ με 3-0 στη Νορβηγία από το ημίχρονο, για να ακολουθήσει το εντός έδρας 2-0 επί της Μολδαβίας. Η παράδοση στο ματς με το Ισραήλ είναι μαζί της, αν και δέχτηκε γκολ στα 3/4 τελευταία παιχνίδια απέναντί του. Το διπλό θα συνδυαστεί με το GG, δεδομένου ότι οι τυπικά γηπεδούχοι σκόραραν στους 11/12 πιο πρόσφατους αγώνες τους.
Τρία στα τρία έχει η Σουηδία απέναντι στο Κόσοβο, με πιο πρόσφατα τα 3-0 με τα οποία το κέρδισε στα προηγούμενα προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την ήττα με 4-0 γνώρισε το Κόσοβο στη Βασιλεία απέναντι στην Ελβετία. Το σκορ διαμορφώθηκε μέσα σε 23’ στο πρώτο ημίχρονο. Βασικοί ξεκίνησαν οι τρεις παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής, ο αμυντικός της Κόμο Βοϊβόντα, ο φορ της Σπάρτα Πράγας Ραχμάνι και ο παίκτης που έχει σημειώσει μακράν τα περισσότερα γκολ (31), Μουρίκι (Μαγιόρκα). Συνολικά πήρε μόνο έναν βαθμό στα 4 τελευταία εντός έδρας για τα προκριματικά Μουντιάλ. Η Σουηδία ξεκίνησε με το εκτός έδρας 2-2 στη Λιουμπλιάνα απέναντι στη Σλοβενία. Προηγήθηκε 1-0 στο 18’ με τον επιθετικό της Νιούκαστλ Ελάνγκα και 2-1 στο 73’ με τον μέσο της Μπράιτον Αγιάρι, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 90’. Εκτός είναι ο μπακ της Άστον Βίλα, Λίντελοφ.
Το Under 3,5 που εμφανίστηκε στα 6 τελευταία επίσημα εντός έδρας του Κοσόβου και σε συνδυασμό με το διπλό της ανώτερης φιλοξενούμενης δημιουργεί απόδοση για παιχνίδι.
363. ΙΣΡΑΗΛ - ΙΤΑΛΙΑ 2&G 2,95
364. ΚΟΣΟΒΟ - ΣΟΥΗΔΙΑ 2&U 3,5 2,52