Νικηφόρα εκκίνηση για την Ελβετία, στην Ουγγαρία χωρίς κόσμο η Λευκορωσία

Για τον 2ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ελβετία υποδέχεται τη Σλοβενία. Λευκορωσία και Σκωτία μονομαχούν για το τρίτο γκρουπ στο Ζαλέγκερσεγκ της Ουγγαρίας και χωρίς κόσμο. Στον όμιλο μετέχουν ακόμη η Ελλάδα και η Δανία.

Η Ελβετία νίκησε με ένα γκολ διαφορά τη Σλοβενία τις δύο τελευταίες φορές που τη φιλοξένησε σε επίσημο παιχνίδι (3-2, 1-0).

Σημειώνοντας όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, η Ελβετία επιβλήθηκε με 4-0 του Κοσόβου στην πρεμιέρα του ομίλου. Ο Ακάντζι της Ίντερ, ο Εμπολό (2 γκολ) της Μονακό και ο Βίντμερ της Μάιντς ήταν οι σκόρερ της. Μόλις τρεις παίκτες της αποστολής αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα (και οι δύο είναι τερματοφύλακες), με κανέναν εξ αυτών να μην παίζει την Παρασκευή. Δεν δέχτηκε γκολ στους 4 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της για τα προκριματικά Μουντιάλ. Η Σλοβενία έσωσε στο 90’ τον βαθμό στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σουηδία. Λόβριτς (Ουντινέζε) και Βίποτνικ (Σουόνσι) ήταν οι παίκτες της που βρήκαν δίχτυα, με τον τελευταίο να περνάει στο ματς στο 64’. Εκτός είναι ο μέσος του Λεβαδειακού Βέρμπιτς, ενώ βασικός αγωνίστηκε ο Τσέριν του Παναθηναϊκού. Οι 8 πιο πρόσφατοι επίσημοι αγώνες της έληξαν με Under 3,5. Η Ελβετία είναι παρούσα στα τελικά Μουντιάλ εδώ και πέντε διοργανώσεις και έδειξε καλά επιθετικά στοιχεία στην πρεμιέρα του ομίλου. Πιθανό και το γκολ της Σλοβενίας.

Τρεις νίκες για την Σκωτία και μία ισοπαλία στις 4 έως τώρα μονομαχίες της με τη Λευκορωσία. Οι τυπικά γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να προβάλουν αντίσταση στην ποιότητα των Ελλήνων παικτών και έφυγε με το βαρύ 5-1 από το «Καραϊσκάκης». Έκλεισε το σκορ στο 72’ με αμφισβητούμενο πέναλτι του επιθετικού της πολωνικής Πιάστ, Μπαρκούσκι. Βασικός αγωνίστηκε ο μέσος του Αστέρα Τρίπολης, Γιαμπλόνσκι. Η Λευκορωσία δεν έχει δώσει ποτέ το παρών σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Euro. Στα τρία προηγούμενα προκριματικά Μουντιάλ σημείωσε από μία νίκη σε σύνολο 26 αγώνων. Η Σκωτία πήρε το 0-0 στην Κοπεγχάγη από τη Δανία. Τελευταία φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπαιξε το 1998 και με το αποτέλεσμα αυτό φιλοδοξεί να καταφέρει στο τέλος να αφήσει πίσω τις Ελλάδα και Δανία και να πάρει την απευθείας πρόκριση. Ο Ντάικς της Μπέρμιγχαμ ήταν ο μοναδικός προωθημένος επιθετικός για την ομάδα του Στιβ Κλαρκ, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της από το 2019.

Η τυπικά γηπεδούχος βρήκε δίχτυα στους 6 τελευταίους αγώνες της και μπορεί να συνεισφέρει στο σκορ, όπως θα είναι και πεισμωμένη από την πεντάρα στο Φάληρο. Σε υψηλές τιμές προσφέρεται το combo.

361. ΕΛΒΕΤΙΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1&G 3,25

366. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ 2&G 4,15

