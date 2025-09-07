Από σπουδαία νίκη έρχεται η Σλοβακία, τη ρεβάνς αναζητά η Πολωνία

Για τη 2η αγωνιστική του 1ου ευρωπαϊκού γκρουπ των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Λουξεμβούργο φιλοξενεί τη Σλοβακία. Για τον 7ο όμιλο, η Πολωνία υποδέχεται τη Φινλανδία, στον πέμπτο τους αγώνα για την ίδια διοργάνωση.

Τρεις νίκες και μία ισοπαλία για τη Σλοβακία στους 4 τελευταίους αγώνες της με το Λουξεμβούργο.

Με ήττα 1-3 από τη Βόρεια Ιρλανδία ξεκίνησε τα παιχνίδια του στα προκριματικά το Λουξεμβούργο. Στο 30’ ισοφάρισε το γκολ που δέχτηκε στο 7’, αλλά με την έναρξη του β’ μέρους δέχτηκε και άλλο τέρμα, για να έρθει και τρίτο στο 69’. Τρία λεπτά νωρίτερα είχε αποβληθεί ο μπακ της Βενέτσια, Κόρατς, ο οποίος θα λείψει από το αποψινό ματς. Ο επιθετικός της Σαν Πάουλι, Σινάνι είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά του Τζεφ Στράσερ, ο οποίος στο ματς με τους Βορειοϊρλανδούς έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο του Λουξεμβούργου. Η Σλοβακία, η οποία πορεύεται για 4η χρονιά με τον Ιταλό Φραντσέσκο Καλτσόνα, ήταν παρούσα στα τρία τελευταία Euro, στο Παγκόσμιο Κύπελλο όμως έχει προκριθεί μόνο μία φορά στις επτά προσπάθειές της, το 2010. Ο Χάντσκο της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο Στρέλετς της Μίντλεσμπρο ήταν οι σκόρερ της στο 2-0 της Πέμπτης με αντίπαλο τη Γερμανία στην πρεμιέρα του ομίλου όπου έκανε την μεγάλη έκπληξη. Στην αποστολή βρίσκεται και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΛ, Τούπτα. Το Over εμφανίστηκε στις 5/7 πιο πρόσφατες μεταξύ τους μονομαχίες, αλλά, η Σλοβακία που κράτησε στο «μηδέν» την Γερμανία δύσκολα θα δεχθεί γκολ από το Λουξεμβούργο.

Με τέρμα στο 80’ του δεξιού μπακ της Άστον Βίλα, Κας, η Πολωνία έφυγε με το 1-1 την Πέμπτη από την έδρα της Ολλανδίας, η οποία είναι το φαβορί για πρόκριση από τον όμιλο στον οποίο μετέχουν ακόμη Λιθουανία, Μάλτα και Φινλανδία. Από την τελευταία έχει υποστεί τη μοναδική της ήττα στα 4 ματς στο γκρουπ, με 2-1 τον Ιούνιο στο Ελσίνκι. Στην αποστολή της βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι (τερματοφύλακας) και Σβιντέρσκι (επιθετικός) του Παναθηναϊκού, όπως και ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Κετζιόρα. Πλην της νίκης επί της σημερινής της αντιπάλου, η Φινλανδία επικράτησε 1-0 της Μάλτας, έμεινε στο 2-2 με τη Λιθουανία και έχασε 2-0 από την Ολλανδία στους έως τώρα αγώνες της στον όμιλο. Σε φιλικό την Πέμπτη έχασε 1-0 από τη Νορβηγία στο Όσλο. Ιβάνοφ, Άλχο, Ούρονεν και Γιάνσεν αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρόντες και οι αξιόπιστοι επιθετικοί Πούκι, Πόχγιανπαλο.

Η Πολωνία έρχεται από σπουδαίο αποτέλεσμα στο Ρότερνταμ, έχοντας τον Λεβαντόφσκι στην κορυφή της επίθεσης. Θα ψάξει τη ρεβάνς απέναντι στην υπολογίσιμη Φινλανδία που μπορεί να σκοράρει.

326. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2&NG 2,50

327. ΠΟΛΩΝΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1&G 3,65