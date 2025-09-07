Ελλάδα-Ισραήλ: Στο “μονοπάτι της δόξας” με μπροστάρη τον Greek Freak

H Eθνική μας ομάδα μπαίνει στη διαδικασία των νοκ-άουτ παιχνιδιών απέναντι στο σκληροτράχηλο Ισραήλ, σε ένα Ευρωμπάσκετ που μόλις τώρα αρχίζει.

Τα παιχνίδια χωρίς αύριο ξεκινούν. Κάθε κατοχή έχει διπλή σημασία. Αυτοί που θα επιδείξουν προσαρμοστικότητα ως απάντηση στον διαδραστικό χαρακτήρα του παιχνιδιού θα έχουν μεγαλύτερη τύχη για να επιβιώσουν. Είμαστε “ζωντανοί” και είμαστε “εδώ”. Χωρίς μεγάλα λόγια και τυμπανοκρουσίες λοιπόν, μπαίνουμε στο “μονοπάτι της δόξας”.



Το Ισραήλ δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος. Πρόκειται για μια πραγματική ομάδα που αμύνεται εξαιρετικά στο μισό γήπεδο και βρίσκει αρκετούς πόντους στον αιφνιδιασμό. Ο Ντένι Άβντιγια είναι σε καταπληκτική κατάσταση, κάνοντας νούμερα MVP μέχρι τώρα (24.4 πόντοι-7.6 ριμπάουντ-3.0 τελικές πάσες). Είναι δεδομένο ότι οι Παπανικολάου-Καλαϊτζάκης θα έχουν αρκετή δουλειά απέναντι στον σταρ των Μπλέιζερς.



Η ικανότητα του Άβντιγια να αγωνίζεται ως πόιντ-φόργουορντ δημιουργεί παραγωγικές ευκαιρίες για παίχτες όπως ο Σόρκιν και ο Μάνταρ ενώ ο Κάρινγκτον εκμεταλλεύεται την παρουσία ψηλών που μπορούν να σουτάρουν, βρίσκοντας τους κατάλληλους χώρους για να περάσει στο “ζωγραφιστό”.

Η Ελλάδα θα προσπαθήσει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και να βρει για μια ακόμα φορά ελεύθερες εκτελέσεις από την περίμετρο, χρησιμοποιώντας την πίεση που βάζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε κάθε αντίπαλη άμυνα. Το δουλεύουμε εξαιρετικά σε αυτό το τουρνουά και το κάναμε και στο κομβικό ματς με τους Ισπανούς όπου ο Ντόρσεϊ “έγραφε” το ένα σουτ μετά το άλλο. Πλέον μπορούμε να αποφανθούμε ότι βρίσκουμε με συνέπεια τέτοιες, ποιοτικές εκτελέσεις τις οποίες παίρνουμε επιδεικνύοντας υψηλή αποτελεσματικότητα.

Η Εθνική μας είναι το φαβορί και μπορεί να επιβιώσει αν χρειαστεί, ακόμα και σε μια κλειστή μάχη.

