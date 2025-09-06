Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Οι εξελίξεις με Φορτούνη!💣 06-09-2025 18:20 SDNA Newsroom ΠΡΟΣΩΠΑ Κώστας Φορτούνης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Tι συμβαίνει με τον Έλληνα μέσο και οι φήμες για τη φανέλα με το 7. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Για μικρά και μεσαία εισοδήματα: Το μέτρο έκπληξη που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης δεν θέλει να διαρρεύσει για κανένα λόγο instanews.gr 16 γκολ σε 17 ματς: Ο σέντερ φορ - θηρίο που είδε πρώτος ο ΠΑΟ μια ομάδα μόνο είχε στην καρδιά menshouse.gr Η αλλαγή που πρέπει να κάνει άμεσα: Ο Γιοβάνοβιτς έδειξε στον Βιτόρια την πιο απλή λύση menshouse.gr 10/10 ούτε καθηγητές: Περνάς το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κάθε ερώτηση κρύβει και μια παγίδα; menshouse.gr Δήλωνε ότι είναι για φιλανθρωπίες: Ο γνωστός τράπερ που παγίδευσε η ΑΑΔΕ dailymedia.gr Μη βάλεις παπούτσια που γλιστράνε, μην ψάξεις ταμπέλα: Το ταβερνάκι με το μενού και τις τιμές άλλης εποχής το ξέρουν μόνο λίγοι menshouse.gr Αθέατη από το δρόμο: Η ωραιότερη κατοικία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (Pics) instanews.gr Φθηνότερη Cosmote TV και Nova – Πόσα λιγότερα θα πληρώνουν οι συνδρομητές dailymedia.gr Οι εξελίξεις με Φορτούνη!💣 SHARE