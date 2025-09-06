Από το Γιερεβάν ξεκινάει η Πορτογαλία, λεπτές ισορροπίες στο Δουβλίνο

Πρώτη αγωνιστική για τον 6ο ευρωπαϊκό όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αρμενία να υποδέχεται την φαβορί Πορτογαλία. Για το ίδιο γκρουπ, η Ιρλανδία φιλοξενεί την Ουγγαρία, με τις δύο αντιπάλους να έχουν ίσες πιθανότητες πρόκρισης.

Δύο ισοπαλίες και μία ήττα για την Αρμενία στους 3 εντός έδρας αγώνες της με την Πορτογαλία. Στους δύο πιο πρόσφατους σκόραρε.

Η Αρμενία δεν έχει λάβει ποτέ μέρος στα τελικά Euro ή Μουντιάλ. Στα προηγούμενα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήρθε 4η ανάμεσα σε 6 ομάδες, μπροστά από Ισλανδία και Λίχτενσταϊν. Εδώ και έναν μήνα την καθοδηγεί ο 46χρονος Γεσγκίσε Μελικιάν, πρωταθλητής από τον πάγκο της Πιούνικ το 2022 και το 2024. Στην αποστολή της βρίσκονται παίκτες που ως επί το πλείστον αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα. Η Πορτογαλία, η οποία έδωσε το παρών στα 6 τελευταία Μουντιάλ, συνεχίζει με τον Ρομπέρτο Μαρτίνες για 4η χρονιά, φιλοδοξώντας να φτάσει σε νέες επιτυχίες, όπως ήταν η κατάκτηση του Nations League τον Ιούνιο. Ο 40χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, το ίδιο και οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, Ρούμπεν Ντίας (αμυντικός) και Μπερνάρντο Σίλβα (μέσος), αλλά και ο άσος της Μάντσεστερ Γ., Μπρούνο Φερνάντες. Η Πορτογαλία δέχτηκε γκολ στους 6 τελευταίους αγώνες της και το ίδιο μπορεί να συμβεί και απέναντι στην απειλητική Αρμενία, ωστόσο είναι ποιοτικά ανώτερη, με παίκτες υψηλού υψηλότερου επιπέδου.

Οι 3 από τους 5 τελευταίους αγώνες της Ιρλανδίας με την Ουγγαρία έληξαν χωρίς γκολ (στους άλλους δύο κέρδισε η Ιρλανδία). Η Ιρλανδία έχει παίξει μόνο τρεις φορές σε τελικά Μουντιάλ, με τελευταία το 2002. Στα προημιτελικά της προηγούμενης διοργάνωσης ήρθε 3η πίσω από Σερβία και Πορτογαλία, ξεπερνώντας Λουξεμβούργο και Αζερμπαϊτζάν. Ο φορμαρισμένος επιθετικός της Άλκμααρ, Πάροτ, κλήθηκε στην αποστολή, αλλά τραυματίστηκε και θα απουσιάσει. Πλην του Ίβαν Φέργκιουσον της Ρόμα, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της παίζουν στην Αγγλία ή την Σκωτία. Την Ουγγαρία μπορεί να τη θυμόμαστε από τα τρία πιο πρόσφατα Euro, στο Παγκόσμιο Κύπελλο ωστόσο έχει να αγωνιστεί από το 1986. Ο Μάρκο Ρόσι, κυπελλούχος Ιταλίας ως παίκτης της Σαμπντόρια το 1994 και Ουγγαρίας ως προπονητής της Χόνβεντ το 2017, βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής από το 2018, οδηγώντας την δύο φορές στα τελικά Euro. Οι παίκτες της Λίβερπουλ Κερκέζ (αμυντικός) και Σζόμπολαϊ (μέσος) συμπεριλήφθηκαν στις κλήσεις, ενώ επιθετικά στηρίζεται στους έμπειρους Σαλάι (Γαλατάσαραϊ) και Βάργκα (Φερεντσβάρος).

Παρόμοιας δυναμικότητας ομάδες, με απόδοση 8,00 για να τερματίσουν πρώτες στον όμιλο – στο 1,20 η φαβορί Πορτογαλία. Πιθανή ισοπαλία στο μεταξύ τους ματς της πρεμιέρας.

956. ΑΡΜΕΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2&G 2,57

958. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ Χ 3,00