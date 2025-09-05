Με Φερνάντο Σάντος συνεχίζει το Αζερμπαϊτζάν, μεγάλα ονόματα στην Κροατία

Πρώτη αγωνιστική για τα προκριματικά του Μουντιάλ στον 4ο όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης, με την Ισλανδία να υποδέχεται το Αζερμπαϊτζάν. Για το 12ο και τελευταίο γκρουπ της εν λόγω φάσης, τα Νησιά Φερόε αντιμετωπίζουν την ισχυρή Κροατία.

Σε φιλικό παιχνίδι το 2008, Ισλανδία και Αζερμπαϊτζάν έμειναν στην ισοπαλία με σκορ 1-1.

Μία συμμετοχή σε τελικά Μουντιάλ έχει η Ισλανδία, το 2018 στη Ρωσία. Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ακολούθησε τερμάτισε στην 5η θέση του ομίλου της, πίσω από Γερμανία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία και Αρμενία. Τον Ιούνιο έδωσε δύο φιλικά, με Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία, νικώντας 3-1 στο πρώτο και χάνοντας 1-0 στο δεύτερο. Στην αποστολή βρίσκονται οι αμυντικοί των Παναθηναϊκού και Βόλου, Ίνγκασον και Χέρμανσον. Τραυματίας είναι ο μέσος της Μάλμε, Σίγκουρντσον. Το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει παίξει ποτέ στα τελικά Μουντιάλ. Στα προηγούμενα προκριματικά συγκέντρωσε έναν βαθμό σε 8 ματς, από το 1-1 με την Ιρλανδία. Στις κλήσεις του Φερνάντο Σάντος βρίσκονται 7 παίκτες της Καραμπάκ, η οποία θα δώσει το παρών στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Σε φιλικά τον Ιούνιο ήρθε ισόπαλο χωρίς γκολ με τη Λετονία και έχασε 2-1 από την Ουγγαρία. Με τον 70χρονο έμπειρο Πορτογάλο προπονητή στον πάγκο του, το Αζερμπαϊτζάν έχει τις δυνατότητες για το θετικό αποτέλεσμα στο Ρέικιαβικ και η ισοπαλία προσφέρεται σε υψηλή απόδοση.

Αξιόλογη είναι η έως τώρα πορεία των Νήσων Φερόε στον όμιλο. Στο πρώτο τους παιχνίδι στην Πράγα ισοφάρισαν στο 83’ την Τσεχία, αλλά η τελευταία πήρε τη νίκη 2-1 με γκολ στο 85’. Στη συνέχεια έχασαν 1-0 από το Μαυροβούνιο με γκολ στο 96’. Στο τρίτο τους ματς επικράτησαν 2-1 του Γιβραλτάρ με ανατροπή ημιχρόνου. Βρήκαν δίχτυα στους 5/8 τελευταίους αγώνες τους ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Η Κροατία έχει να επιδείξει δύο επιβλητικές νίκες στα ισάριθμα έως τώρα παιχνίδια της στο γκρουπ: 7-0 το Γιβραλτάρ στην Πορτογαλία (2-0 ημίχρονο) και 5-1 την Τσεχία στο Όσιγιεκ (1-0 ημίχρονο). Με τον Ζλάτκο Ντάλιτς για 9ο χρόνο στην τεχνική ηγεσία της, η Κροατία έχει δώσει το παρών στα 6/7 τελευταία Μουντιάλ, καταλαμβάνοντας μία 2η και δύο τρίτες θέσεις. Κανονικά στην αποστολή οι άνω των 34 ετών επιθετικοί Πέρισιτς (Αϊντχόφεν), Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ) και Μπούντιμιρ (Οσασούνα), όπως και ο 39χρονος Μόντριτς (Μίλαν). Τραυματίας ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Γκβαρντιόλ.

Τα Νησιά Φερόε σκόραραν στα 4 τελευταία επίσημα εντός έδρας παιχνίδια τους, η Κροατία όμως διαθέτει παίκτες υψηλής ποιότητας και έχει το πάνω χέρι για τη νίκη.

924. ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Χ 4,25

928. Ν. ΦΕΡΟΕ - ΚΡΟΑΤΙΑ 2&G 2,90