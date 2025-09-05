Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Με φόρα και Τζόλη σε κέφια η Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα της Εθνικής μας με την Λευκορωσία.

Την προσπάθεια της για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ξεκινά η εθνική Ελλάδας, που συμμετέχει στο Group C της προκριματικής φάσης μαζί με τις Λευκορωσία, Σκωτία και Δανία. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχει δημιουργήσει μεγάλη ανυπομονησία στο κοινό της, καθώς η πορεία του τελευταίου χρόνου είναι εντυπωσιακή.



Το νέο αίμα της εθνικής αφήνει υποσχέσεις για μεγάλα πράγματα στο άμεσο μέλλον. Το ταλέντο είναι ίσως περισσότερο από ποτέ, πολλοί διεθνείς πρωταγωνιστούν στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η εικόνα στο χορτάρι μαρτυρά την αλλαγή πλεύσης στην αποτελεσματικότητα.

Η Ελλάδα ξεκινά τις υποχρεώσεις της με δύο εντός έδρας αναμετρήσεις (Λευκορωσία, Δανία) και χρονικά προηγείται αυτή με την Λευκορωσία το βράδυ της Παρασκευής (5/9, 21:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η προετοιμασία έχει κυλήσει δίχως προβλήματα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έχει στη διάθεση του όλες ουσιαστικά τις βασικές του επιλογές.



Από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα μετράει εννέα νίκες και δύο ήττες σε επίσημα και φιλικά. Το πιο πρόσφατο δείγμα είναι εντυπωσιακό και συνοδεύτηκε από ισάριθμες «τεσσάρες» κόντρα σε Σλοβακία και Βουλγαρία! Η αυτοπεποίθηση, η ποιότητα, το μομέντουμ, το εξαιρετικό κλίμα και το γεμάτο γήπεδο, είναι τα «όπλα» της Ελλάδας σε αυτή τη μάχη και η προοπτική πρόκρισης στα τελικά της διοργάνωσης είναι κάτι παραπάνω από ρεαλιστική.

Η Λευκορωσία δείχνει σημάδια ανάκαμψης τους τελευταίους μήνες. Είχε πέσει σε μια παρατεταμένη αγωνιστική ανυποληψία, αλλά ο Ισπανός τεχνικός Φερέρ αρχίζει να της δίνει μια ταυτότητα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι σκληρή ομάδα, με καλές αποστάσεις και πιστή στο τακτικό πλάνο, έστω κι αν δεδομένα το ταλέντο κάθε άλλο παρά της περισσεύει.

Τον τελευταία χρόνο πάντως, η Λευκορωσία έχει τέσσερις νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και δύο ήττες σε 10 επίσημα και φιλικά παιχνίδια. Στα φιλικά του Ιουνίου επικράτησε 4-1 του Καζακστάν, ωστόσο με το ίδιο σκορ ηττήθηκε από την Ρωσία. Δεν της πάει το γρήγορο τέμπο και προσπαθεί να κρατά «ήσυχα» τα παιχνίδια της, αφού αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τα ελέγξει.

Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων. Η Ελλάδα είναι δύο επίπεδα επάνω και βελτιώνεται διαρκώς, ενώ διαθέτει λύσεις στο βάθος του ρόστερ. Η Λευκορωσία δεν έχει τίποτα να χάσει στο Φάληρο και μπορεί να γίνει επικίνδυνη μόνο αν του επιτρέψουν οι διεθνείς μας.

