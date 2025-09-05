Πιθανό το χαμηλό σκορ στην Κοπεγχάγη, επιβλητικές φιλικές νίκες για την Ελβετία

Για τον 3ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Δανία υποδέχεται τη Σκωτία, στην πρεμιέρα τους στο γκρουπ. Ελβετία και Κόσοβο μονομαχούν για την 1η αγωνιστική του β’ ομίλου της ίδιας διοργάνωσης.

Οι 7 τελευταίοι αγώνες της Δανίας με τη Σκωτία είχαν Under 3,5 γκολ. Οι 6/7 εμφάνισαν επίσης N/G & Under 2,5.

Με τον Μπρίαν Ρίμερ πορεύεται από τον Οκτώβριο η Δανία, η οποία στα φιλικά της τον Ιούνιο επικράτησε 2-1 της Βόρειας Ιρλανδίας και 5-0 της Λιθουανίας. Τρεις μήνες νωρίτερα είχε αποκλειστεί στην παράταση από την Πορτογαλία για τα προημιτελικά του Nations League, έχοντας επικρατήσει 1-0 εντός έδρας και ηττηθεί 3-2 εκτός. Στο εξωτερικό αγωνίζονται και οι 24 παίκτες της αποστολής, με το 1/3 εξ αυτών να παίζει στην Αγγλία. Ήταν παρούσα στα 5/7 τελευταία Μουντιάλ. Η Σκωτία σημείωσε μία νίκη και μία ήττα στις αρχές του καλοκαιριού, 3-1 από την Ισλανδία και 4-0 το Λίχτενσταϊν. Έχει να παίξει σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1998, που όπως και στις 7 προηγούμενες παρουσίες της στα τελικά, δεν πέρασε από τη φάση των ομίλων. Εντός κλήσεων ο ίσως πολυτιμότερος παίκτης της, Μακ Τόμινεϊ της Νάπολι. Τραυματίστηκαν και αποχώρησαν οι αρχικά κληθέντες αμυντικοί της Σέλτικ, Τίρνεϊ και Ράλστον. Πιθανή μια νίκη της Δανίας με χαμηλό σκορ, όπως συνηθίζουν οι δύο αντίπαλοι στα μεταξύ τους.

Και οι τρεις αγώνες ανάμεσα στις δύο ομάδες έληξαν ισόπαλοι με γκολ (οι δύο με 1-1). Για 5ο διαδοχικό έτος προπονεί την Ελβετία ο Μουράτ Γιακίν, ο οποίος φιλοδοξεί να καθοδηγήσει την ομάδα του για έκτη σερί φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής, ο αμυντικός της Μπέτις Ροντρίγκες και ο μέσος της Σάντερλαντ Τζάκα, βρίσκονται στην αποστολή για τα ματς με Κόσοβο και Σλοβενία. Στα φιλικά του Ιουνίου επιβλήθηκε με 4-2 του Μεξικού και με 4-0 των ΗΠΑ. Το Κόσοβο μετέχει για 3η φορά σε προκριματική φάση Μουντιάλ. Στα 18 έως τώρα παιχνίδια του σε αυτήν έχει σημειώσει μόλις μία νίκη. Ο Γερμανός Φράνκο Φόντα βρίσκεται ενάμιση χρόνο στον πάγκο της και μετράει 9 νίκες και 4 ήττες σε 13 ματς. Στα καλοκαιρινά τεστ επιβλήθηκε 5-2 της Αρμενίας και 4-2 των Κομορών. Όλοι οι παίκτες της αποστολής παίζουν στο εξωτερικό, ανάμεσα στους οποίους και ο Μουρίκι της Μαγιόρκα (60/31 στην εθνική). Τραυματίας ο αμυντικός της Αλάνιασπορ, Χαντέργκιοναϊ.

Τα 9/10 τελευταία παιχνίδια του Κοσόβου στην πιο πρόσφατη προκριματική φάση που αγωνίστηκε, το 2023 για το Euro, έληξαν Under 3,5. Ο φαβορί άσος ανεβάζει την απόδοσή του σε συνδυασμό με τον περιορισμό στα γκολ.

920. ΔΑΝΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ 1&U 2,5 3,20

921. ΕΛΒΕΤΙΑ - ΚΟΣΟΒΟ 1&U 3,5 2,17