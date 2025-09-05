Οι αγώνες της Εθνικής Ομάδας στα προκριματικά του Mundial με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Ελλάδα-Λευκορωσία σήμερα (21:45) και Ελλάδα-Δανία τη Δευτέρα (21:45) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Τα πρώτα της παιχνίδια στην προκριματική φάση του Mundial δίνει η Εθνική Ομάδα σήμερα (21:45) με τη Λευκορωσία και τη Δευτέρα (21:45) με τη Δανία, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στόχος της είναι το 2 στα 2 για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Η Εθνική Ομάδα θέλει να κατακτήσει την πρώτη θέση στον 3ο όμιλο, στον οποίο συμμετέχει και η Σκωτία, για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες της Εθνικής Ομάδας, αμέτρητες αγορές, Βet Builder Ready και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και την προωθητική ενέργεια «Στο Παρά 1»*.

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα για τον σημερινό αγώνα Ελλάδα-Λευκορωσία:

Η Ελλάδα να κερδίσει, Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ

Ο Χρήστος Τζόλης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Ελλάδα να κερδίσει

Ο Φώτης Ιωαννίδης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Ελλάδα να κερδίσει & Over 2,5 γκολ

Over 0,5 γκολ στο 1 ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1 ο ημίχρονο

Να μη σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8,5 κόρνερ

Over 3,5 γκολ & Over 10,5 κόρνερ

Αρχίζουν τα νοκ άουτ παιχνίδια στο Eurobasket με «20 & Κάρφωσες»* και «Air Back»*

Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε στο Eurobasket. Η Εθνική Ομάδα και οι υπόλοιπες 15 ομάδες, που εξασφάλισαν την πρόκριση από τους 4 ομίλους, μπαίνουν στη μάχη των νοκ άουτ αγώνων, οι οποίοι αρχίζουν το Σάββατο στη Ρίγα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας στη φάση των «16» μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

Πρόκριση

Πρώτος σκόρερ αγώνα

Πρώτο εύστοχο δίποντο/τρίποντο

Ομάδα και μέθοδος πρώτου πόντου

Σύνολο Πόντων Over/Under

Νικητής και Σύνολο Πόντων Over/Under

Ομάδα με τις περισσότερες ασίστ

Ομάδα με τα περισσότερα ριμπάουντ

Ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα

Over/Under πόντοι/ριμπάουντ/ασίστ/ εύστοχα τρίποντα παικτών

Τελικό αποτέλεσμα 1ης περιόδου/1ου ημιχρόνου

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Eurobasket τις προωθητικές ενέργειες «20 & κάρφωσες»* και «Air Back»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ