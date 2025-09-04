Tα ψέματα τελείωσαν. Ή τώρα ή ποτέ

H Εθνική μας ομάδα δίνει απόψε ένα ιστορικό παιχνίδι απέναντι στον κακό της δαίμονα, έχοντας μια μεγάλη ευκαιρία να ξορκίσει τα φαντάσματα και να πάρει την πρώτη θέση στο γκρουπ.

Είναι το ματς της εξιλέωσης μιας ολόκληρης γενιάς. Η συνθήκη που έχει δημιουργηθεί θυμίζει Χολιγουντιανό σενάριο. Ή εμείς ή αυτοί λοιπόν. Πρωτιά και ένας δρόμος ανοιχτός μέχρι την τετράδα (με ανοιχτό το σενάριο μάλιστα του αποκλεισμού των Ισπανών από τους “16”) ή ήττα και βύθισμα στην εσωστρέφεια, με “Γολγοθά” να ακολουθεί.

Οι Ισπανοί βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Η ήττα από την Γεωργία μπορεί τελικά να τους κοστίσει ακόμα και την πρόκριση εάν δεν επιβιώσουν της σημερινής μάχης. Το σύνολο του Σκαριόλο μπήκε στο τουρνουά με πολλά προβλήματα, ειδικά στη γραμμή των γκαρντ. Η άμυνα τους είναι εξαιρετική και σε αυτήν θα βασιστούν για να κερδίσουν την Ελλάδα. Όμως επιθετικά οι αδυναμίες τους είναι τεράστιες μιας και δεν υπάρχει ο δημιουργός που θα αναμείξει τους υπόλοιπους στην παραγωγική διαδικασία.



Η ομάδα μας θα πρέπει να κάνει το παιχνίδι της, ψάχνοντας τους έξτρα πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Θα έχει δεδομένα το επάνω χέρι εάν μπορέσει να έχει ένα καλό ποσοστό πίσω από τη γραμμή του τριπόντου απέναντι σε μια άμυνα με καλές περιστροφές. Τα αργά πόδια του Ουίλι Ερναγκόμεθ στην Pick & Roll άμυνα θα αποτελέσουν έναν από τους βασικούς μας επιθετικούς στόχους. Μεγάλη προσοχή στον Σάντι Αλντάμα ο οποίος θα αποτελέσει το βασικό όπλο στην επίθεση των Ισπανών, με την ικανότητα του να σουτάρει και να βάλει τη μπάλα στο παρκέ.

Πρόκειται για την υπέρτατη πρόκληση για την Επίσημη Αγαπημένη. Το ματς πιθανόν θα πάει κλειστά και θα κριθεί στις λεπτομέρειες, οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Κλειδί, το αμυντικό ριμπάουντ. Οι παραγωγικές δυνατότητες των Ιβήρων θα μειωθούν σημαντικά χωρίς πρόσβαση σε δεύτερες ευκαιρίες.

