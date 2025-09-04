Ρεβάνς ψάχνει το Καζακστάν, πρεμιέρα στην Τιφλίδα για Γεωργία και Τουρκία

Για τον 10ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ στην ευρωπαϊκή ζώνη, το Καζακστάν που μετρά 1-0-2 υποδέχεται την Ουαλία που έχει μια ήττα σε 4 ματς (2-1-1). Πρώτη αγωνιστική στο πέμπτο γκρουπ για την ίδια διοργάνωση, με τη Γεωργία να υποδέχεται την Τουρκία.

Τον Μάρτιο η Ουαλία επικράτησε 3-1 του Καζακστάν για τον α’ γύρο: 1-1 ημίχρονο, 2-1 στο 47’, 3-1 στο 90’.

Μετά την ήττα στο Κάρντιφ, το Καζακστάν νίκησε 2-0 εκτός έδρας το Λίχτενσταϊν και έχασε 1-0 εντός από τη Βόρεια Μακεδονία. Στην αποστολή του βρίσκονται 3 παίκτες της Καϊράτ, η οποία θα παίξει στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Αρχικά ήταν 4, αλλά ο 32χρονος αμυντικός Ταπάλοφ τραυματίστηκε και αποχώρησε. Εκτός έμεινε και ο μέσος της Ντινάμο Μόσχας, Ζαϊνουντίνοφ. Η Ουαλία εκτός από τη νίκη επί της σημερινής της αντιπάλου, πήρε 1-1 από τη Βόρεια Μακεδονία, σε ματς που δέχτηκε το γκολ στο 91’ και ισοφάρισε στο 96’, νίκησε 3-0 το Λίχτενσταϊν και έχασε 4-3 από το Βέλγιο στις Βρυξέλλες με γκολ στο 88’. Ο 38χρονος τερματοφύλακας της Νότιγχαμ, Χένεσεϊ, αποσύρθηκε από την εθνική. Πρώτη φορά στην Ανδρών οι νεαροί αμυντικοί της Κάρντιφ, Λόουλορ και Κπάκιο, όπως και ο 19χρονος μέσος της Κόβεντρι, Άντριους. Όλοι οι παίκτες της αποστολής αγωνίζονται στα αγγλικά πρωταθλήματα. Έχοντας πάρει βαθμούς από τις Νορβηγία, Βόρεια Ιρλανδία και Δανία στα 8 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια του, το Καζακστάν έχει τα φόντα να αποκομίσει κάτι καλό και από το σημερινό ματς.

Στα δύο φιλικά που έδωσε τον Ιούνιο, η Γεωργία έμεινε στο 1-1 με το Πράσινο Ακρωτήριο και επικράτησε 1-0 των Νήσων Φερόε. Ο πρώην μπακ της Μπάγερν, Βίλι Σανιόλ, ο οποίος συνεχίζει στον πάγκο της για 5η διαδοχική χρονιά, γνωρίζει ότι βρίσκεται σε έναν δύσκολο όμιλο, με αντιπάλους τις Ισπανία, Τουρκία και Βουλγαρία. Ο Κβαρατσκέλια της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, όπως και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Γκουγκεσασβίλι. Ο 39χρονος γκολκίπερ Λόρια αποσύρθηκε. Η Τουρκία συνεχίζει για τρίτο χρόνο με τον Βιτσέντσο Μοντέλα. Στις αρχές του καλοκαιριού επικράτησε 2-1 σε φιλικό των ΗΠΑ και έχασε 1-0 από το Μεξικό. Τον Μάρτιο είχε σημειώσει δύο νίκες επί της Ουγγαρίας (3-1, 3-0) και προβιβάστηκε στην Α’ κατηγορία του Nations League. Επτά παίκτες της Φενέρμπαχτσε βρίσκονται στις κλήσεις του Ιταλού προπονητή, 6 της πρωταθλήτριας Γαλατάσαραϊ, ενώ παρόντες είναι ακόμη οι Μπαγίντιρ (Μάντσεστερ Γ.), Τζέλικ (Ρόμα), Τσαλχάνογλου (Ίντερ), Εζκάν (Ντόρτμουντ) και Γιλντίζ (Γιουβέντους).

Η Τουρκία, η οποία επικράτησε 3-1 της Γεωργίας στα δύο πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς, διαθέτει καλύτερες μονάδες και είναι ικανή να ξεκινήσει νικηφόρα στον όμιλο.

871. ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΟΥΑΛΙΑ 1Χ 2,35

872. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ 2 2,37