Με τον Γιάννη δεν μπορεί να μην χτυπήσει το… 100!

Η Ελλάδα ρίχνει αυλαία στον όμιλο του Eurobasket με ένα καθοριστικό παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία στη Λεμεσό (21:30) για την 5η αγωνιστική που θα κρίνει την «γαλανόλευκη» κατάταξη, αλλά και το μέλλον των Ιβήρων στη διοργάνωση.

Τελευταία στροφή και πάρα πολύ σημαντική για την Εθνική καθώς από την αναμέτρηση με τους Ισπανούς θα κριθεί η κατάταξη στον όμιλο και το μονοπάτι που θα ακολουθήσει στη νοκ άουτ φάση στη Ρίγα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα μπορούσε να έχει κάνει τη ζωή της πολύ πιο εύκολη, καθώς με νίκη επί της Βοσνίας θα είχε εξασφαλισμένη την πρωτιά, ωστόσο η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο κυρίως φάνηκε απέναντι στους Βόσνιους που ανάγκασαν την ελληνική ομάδα στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση (77-80) με το ρεκόρ πλέον να είναι στο 3-1.

ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Έτσι το παραδοσιακά μεγάλο ντέρμπι με τους Ισπανούς έχει αποκτήσει χαρακτήρα «τελικού». Για την Εθνική είναι «τελικός» για την πρώτη θέση καθώς με νίκη θα πάρει την πρωτιά, ενώ σε περίπτωση ήττας υφίστανται τρία διαφορετικά σενάρια, ένα για κάθε θέση από τη 2η ως την 4η.

Η «γαλανόλευκη» θα είναι 2η με ήττα έως -27 και νίκη της Γεωργίας επί της Βοσνίας, 3η με ήττα 28+ πόντων, ενώ θα τερματίσει 4η με ήττα έως -27 και νίκη της Βοσνίας επί των Γεωργιανών.

Κάθε θέση αντίστοιχα αλλάζει και τα δεδομένα όσον αφορά τον αντίπαλο στο νοκ άουτ των «16» και των προημιτελικών, με την ομάδα του Σπανούλη να καλείται να ανταπεξέλθει πνευματικά στο πρώτο οριακό παιχνίδι στο φετινό Eurobasket.

ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Ακόμα πιο οριακή είναι η αναμέτρηση για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο (2-2), η οποία αν η Βοσνία νωρίτερα έχει νικήσει τη Γεωργία θα συνεχίσει στο τουρνουά μόνο με νίκη! Η «φούρια ρόχα» δεν έχει δώσει καλά δείγματα έως τώρα με πολλές αδυναμίες και η επιστροφή του Γιάννη δίνει προβάδισμα στην Ελλάδα. Στο 1.97 η ελληνική νίκη με χάντικαπ -8.5 πόντων.

Σίγουρα ο Greek Freak θα βγει μπροστά και στις δύο πλευρές με 27 και 31 πόντους αντίστοιχα στις δύο εμφανίσεις του. Στο 1.88 οι Over 28.5 πόντοι του σούπερ σταρ των Bucks.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.