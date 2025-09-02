Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα της Εθνικής μας με τη Βοσνία

Η Εθνική μας ομάδα κυνηγάει το απόλυτο και την πρώτη θέση στον όμιλο. Σειρά σήμερα παίρνει η Βοσνία, η οποία έδειξε αδυναμία να ανταγωνιστεί σε βάθος χρόνου τόσο την Ιταλία όσο και την Ισπανία.

Ευκαιρία για το 4/4 απόψε το οποίο μπορεί υπό προϋποθέσεις (νίκη της Ιταλίας επί των Ισπανών) να μας δώσει την πρώτη θέση στο γκρουπ, η οποία συνεπάγεται (θεωρητικά πάντα) ένα πιο βατό μονοπάτι μέχρι τη ζώνη των μεταλλίων. Ακόμα όμως είναι νωρίς για να μιλάμε για αυτό. Η Επίσημη Αγαπημένη παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόσωπο στα μέχρι τώρα παιχνίδια και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δείχνει στοιχεία ομάδας με συγκέντρωση και ικανότητα να κερδίσει μάχες διαφορετικής φύσεως.



Super Ενισχυμένη Απόδοση Giannis Antetokounmpo 46+ Άθροισμα Πόντων, Ριμπάουντ και Ασίστ, 3.90 από 3.25

Η Βοσνία πάλεψε απέναντι στην Ιταλία. Σε αντίθεση με το παιχνίδι με τους Ισπανούς όπου η παρέα του Νούρκιτς (16.3 πόντοι-7.7 ριμπάουντ) έχασε από νωρίς την επαφή με το σκορ, οι Βόσνιοι έδωσαν μάχη για τρία δεκάλεπτα με τη “Σκουάντρα Ατζούρα” αλλά οι αμυντικές τους αδυναμίες ήταν καθοριστικές. Στα δύο αυτά παιχνίδια με ομάδες υψηλού επιπέδου, δέχθηκαν 29/62 τρίποντα (46.8%) συνολικά, πληρώνοντας την τακτική τους να φορτώνουν κορμιά τη ρακέτα. Το ίδιο φυσικά θα κάνουν και σήμερα. Η παρουσία του Γιάννη δεν τους αφήνει πολλά περιθώρια.



Στο 9.00 να κατακτήσει το τρόπαιο η Εθνική μας

Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για την ομάδα μας ώστε να συνεχίσει να σουτάρει με υψηλά ποσοστά, χτίζοντας την αυτοπεποίθηση της πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Παίχτες όπως ο Ντόρσεϊ, ο Σλούκας, ο Τολιόπουλος, ο Μήτογλου και ο Λαρεντζάκης θα βρουν καλές ευκαιρίες περιφερειακής εκτέλεσης και εφόσον είναι αποτελεσματικοί, θα τελειώσουν το ματς από νωρίς. Οι Βόσνιοι θα παίξουν με επαφές και με το μυαλό μας. Οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και υπομονετικοί. Η διαφορά των δύο ομάδων σε όρους ποιότητας, είναι σημαντική.

Bet Builder με Εύστοχα Τρίποντα Ελλάδα Over 9.5 και Πόντοι Ελλάδα Over 83.5 σε απόδοση 2.21 στη Stoiximan

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog