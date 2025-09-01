Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» στο φινάλε! 01-09-2025 17:45 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Αν πιστεύετε πως ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές στους τέσσερις μεγάλους τότε είστε βαθιά νυχτωμένοι. Εγώ μαθαίνω πως και οι 4 πάνε για ένα μεγάλο μπαμ τις τελευταίες ώρες πριν κλείσει και η ευρωπαϊκή λίστα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Έχετε αντιληφθεί τι θα συμβεί στην Ελλάδα εάν η Γαλλία μπει στο ΔΝΤ; instanews.gr Η αποκαθήλωση του Ζορντί: Το παιδί - θαύμα των 90’s έπιασε πάτο menshouse.gr Ήταν μόλις 38 ετών: Το κορίτσι που γνωρίσαμε μέσα απ' τις βιντεοκασέτες των 90's χάθηκε άδοξα στη ζάλη των ουσιών menshouse.gr Διψήφιος αριθμός: Οι βουλευτές της ΝΔ που ετοιμάζονται να ακολουθήσουν τον Σαμαρά στο νέο κόμμα instanews.gr Επιστροφή στο μέλλον: Ποιον προπονητή βλέπουν οι μπουκ φαβορί για τη θέση του Ουζουνίδη menshouse.gr Φουντώνουν οι φήμες: Ποιο τηλεοπτικό κανάλι ακούγεται ότι θα τρέξει η «Ομάδα Αλήθειας» dailymedia.gr Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟ που απογοητεύει ως τώρα menshouse.gr Αγόρασε το θηρίο ο Γιάννης Αλαφούζος dailymedia.gr Η μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» στο φινάλε! SHARE