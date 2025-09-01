Η μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» στο φινάλε!

Αν πιστεύετε πως ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές στους τέσσερις μεγάλους τότε είστε βαθιά νυχτωμένοι. Εγώ μαθαίνω πως και οι 4 πάνε για ένα μεγάλο μπαμ τις τελευταίες ώρες πριν κλείσει και η ευρωπαϊκή λίστα.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ