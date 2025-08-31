Εκκίνηση με φόρα για την Κολωνία, το πρώτο της γκολ αναζητά η Άστον Βίλα

Η Κολωνία υποδέχεται τη Φράιμπουργκ για τη 2η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα, με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει διαφορετικό ξεκίνημα. Άστον Βίλα και Κρίσταλ Πάλας έχουν μόνο under έως τώρα και μονομαχούν για την 3η ημέρα της Πρέμιερ Λιγκ.

Έξι διαδοχικά Under ανάμεσα στην Κολωνία και τη Φράιμπουργκ. Τα πέντε πιο πρόσφατα είχαν και No Goal.

Στην επαναφορά της στην Μπουντεσλίγκα η Κολωνία επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Μάιντς. Πέτυχε το γκολ στο 90’ με τον 32χρονο Μπούλτερ, ο οποίος ήρθε φέτος από τη Χόφενχαϊμ. Μία εβδομάδα νωρίτερα τα «κριάρια» είχαν επικρατήσει και της Ρέγκενμπουργκ για το Κύπελλο (2-1), παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο. Απουσιάζουν ο αμυντικός Κίλιαν και ο μέσος Κάιντς. Η Φράιμπουργκ τερμάτισε 5η πέρσι και μπήκε ως φαβορί στο εντός έδρας ματς της πρεμιέρας με αντίπαλο την Άουγκσμπουργκ. Δεν επιβεβαίωσε αυτόν τον τίτλο, χάνοντας με 3-1 και έχοντας δεχτεί όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 0-0 της είχε ακυρωθεί γκολ έπειτα υπόδειξη του VAR. Η μείωση ήρθε στο 58’ με πέναλτι. Θα δώσει το παρών στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, με πρώτη αντίπαλο στις 24/9 τη γειτονική Βασιλεία. Ο Γιούλιαν Σούστερ συνεχίζει για δεύτερη σερί σεζόν στον πάγκο της. Απουσιάζει ο αμυντικός Ρόζενφελντερ. Παρά την ήττα της πρεμιέρας, το καλό πρώτο μισάωρο της Φράιμπουργκ στο παιχνίδι προδιαθέτει για ένα θετικό αποτέλεσμα στην Κολωνία, σε ματς που είναι και πάλι πιθανό να μείνει στο χαμηλό σκορ.

Με τον Ουνάι Έμερι για τέταρτη σερί περίοδο στον πάγκο της μπήκε η Άστον Βίλα στο νέο πρωτάθλημα, όπου ακόμη ψάχνει το πρώτο της γκολ. Στην πρεμιέρα έμεινε στο 0-0 με τη Νιούκαστλ στο Μπέρμιγχαμ, τη 2η αγωνιστική έχασε 1-0 στο Λονδίνο από την Μπρέντφορντ, χωρίς να μπορεί να βρει ουσία στο παιχνίδι της. Τη συγκεκριμένη ομάδα θα αντιμετωπίσει ξανά στην αγγλική πρωτεύουσα στις 17/9 σε νοκ άουτ αγώνα για το Λιγκ Καπ, ενώ μία εβδομάδα μετά θα δώσει το πρώτο παιχνίδι της για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, εντός έδρας με την Μπολόνια. Εξέτισε ο διεθνής αμυντικός Κόνσα. Από την 4η ισοπαλία της σε πέντε επίσημα παιχνίδια έρχεται η Κρίσταλ Πάλας. Το 0-0 στη Νορβηγία με τη Φρέντρικσταντ της έδωσε την πρόκριση στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, καθώς είχε επικρατήσει 1-0 στο α’ ματς. Στο πρωτάθλημα μετράει δύο βαθμούς από τα ματς με την Τσέλσι (0-0) και τη Νότιγχαμ (1-1).

Πέντε σερί ματς αήττητη (4 νίκες) είναι η Κρίσταλ Πάλας απέναντι στην Άστον Βίλα, η οποία δεν έχει σημειώσει ακόμη γκολ. Και η φιλοξενούμενη όμως δεν αποτελεί υπόδειγμα παραγωγικότητας. Υψηλές οι τιμές της ισοπαλίας.

687. ΚΟΛΩΝΙΑ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ Χ2&U 2,5 2,65

694. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ Χ 3,75