Να συμμαζευτεί από την 5άρα ψάχνει η Τορίνο, αήττητες Μπέτις και Μπιλμπάο

Τορίνο και Φιορεντίνα μονομαχούν για τη 2η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος με τις δύο αντιπάλους να ψάχνουν την πρώτη νίκη τους. Για την 3η ημέρα της La Liga, η Μπέτις έχει 5 βαθμούς σε 3 ματς και υποδέχεται την Αθλέτικ Μπιλμπάο που μετράει 2 νίκες.

Πέντε διαδοχικά Under ανάμεσα στην Τορίνο και τη Φιορεντίνα και στις δύο έδρες – με τρεις ισοπαλίες.

Η Τορίνο ξεκίνησε το πρωτάθλημα με βαριά ήττα, 5-0 από την Ίντερ (2-0 ημίχρονο). Δεν έκανε ιδιαίτερη αισθητή την παρουσία της στο Μιλάνο και δικαίως ήρθε το εν λόγω αποτέλεσμα. Την ομάδα καθοδηγεί εδώ και δύο μήνες ο 61χρονος Μάρκο Μπαρόνι, ο οποίος πέρσι βρισκόταν στη Λάτσιο (7η θέση). Αποκτήθηκε με μορφή δανεισμού από την Ίντερ ο Αλβανός κεντρικός αμυντικός Ασλάνι. Ο νεοαποκτηθείς συμπατριώτης του από την Έμπολι, Ισμαΐλι (μπακ), θα λείψει, ομοίως ο στόπερ Σούουρς (αμυντικός) και ο 19χρονος Κύπριος μεσοεπιθετικός Σάββα. Η Φιορεντίνα έρχεται από τον εντός έδρας επαναληπτικό με την ουκρανική Πολισία Ζίτομιρ. Έχοντας κερδίσει 3-0 στο α’ ματς, βρέθηκε να χάνει 2-0 στο ημίχρονο, αλλά με την πραγματοποίηση κάποιων αλλαγών μέσα στο παιχνίδι μείωσε στο 79’, ισοφάρισε στο 89’ και πήρε τη νίκη στο 92’. Ως εκ τούτου, προκρίθηκε στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ και θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και την ΑΕΚ. Απουσιάζει ο επιθετικός Κουαμέ. Την 1η αγωνιστική έφυγε με το 1-1 από το Κάλιαρι, χωρίς να έχει ιδιαίτερα καλή απόδοση. Η ισοπαλία συγκεντρώνει ξανά αρκετές πιθανότητες.

Δύο ισοπαλίες με 1-1 και μία νίκη με 1-0 ο απολογισμός της Μπέτις στο νέο πρωτάθλημα. Στο πιο πρόσφατο ματς, την Τετάρτη, έφυγε με τον βαθμό από την Θέλτα, σε ματς που προηγήθηκε στο 45’ και δέχθηκε την ισοφάριση στο 47’. Η φιναλίστ του Κόνφερενς Λιγκ τερμάτισε στην 6η θέση πέρσι και θα δώσει φέτος το παρών στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, με την κλήρωση να τη φέρνει και απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο βασικός στις δύο πρώτες αγωνιστικές τερματοφύλακας Πάου Λόπες θα λείψει, όπως και ο αμυντικός Αϊτόρ Ρουιμπάλ. Η 4η στο περσινό πρωτάθλημα Μπιλμπάο θα παίξει φέτος στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, με την Άρσεναλ να είναι η πρώτη της αντίπαλος στις 16 Σεπτεμβρίου. Στη La Liga έχει δώσει δύο εντός έδρας παιχνίδια και έχει κερδίσει και τα δύο, με τελευταίο το 1-0 επί της Βαγιεκάνο. Απών ο μέσος Ρουίθ Ντε Γκαλαρέτα.

Μπέτις και Μπιλμπάο έμειναν στο «Χ» στους δύο μεταξύ τους αγώνες την περασμένη περίοδο και το συγκεκριμένο σημείο είναι πιθανό και στην αποψινή τους κόντρα.

675. ΤΟΡΙΝΟ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ Χ 3,10

678. ΜΠΕΤΙΣ - ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ Χ 3,15