Εντυπωσίασε στην πρεμιέρα η Κόμο, για το τρία στα τρία η Ρεάλ Μαδρίτης

Για τη 2η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος η Μπολόνια υποδέχεται την Κόμο. Ρεάλ Μαδρίτης και Μαγιόρκα μονομαχούν στην 3η ημέρα της La Liga, με τη γηπεδούχο να είναι η μία από τις δύο ομάδες στην κατηγορία που δεν έχουν δεχτεί γκολ.

Η Μπολόνια σημείωσε το πολύ ένα γκολ σε κάθε έναν από τους 10 τελευταίους αγώνες της στο πρωτάθλημα.

Την ήττα με 1-0 γνώρισε στο «Ολίμπικο» η Μπολόνια στο πρώτο της παιχνίδι στη φετινή Serie A. Η αντίπαλός της, Ρόμα, ήταν πιο κινητική, είχε όμως και η ίδια ένα δοκάρι για να ανοίξει το σκορ. Βασικός αγωνίστηκε ο 31χρονος αριστερός μπακ Λυκογιάννης. Τραυματίστηκε ο αμυντικός Καζάλε και θα λείψει, όπως και ο 35χρονος στράικερ Τσίρο Ιμόμπιλε. Εκτός είναι και ο Σουηδός δεξιός μπακ Χολμ. Για δεύτερη σερί σεζόν συνεχίζει στον πάγκο της ο Βιτσέντσο Ιταλιάνο. Με 6 νίκες στις 8 τελευταίες αγωνιστικές, η Κόμο ολοκλήρωσε θαυμάσια την περσινή σεζόν, τερματίζοντας 10η, στην επαναφορά της στην ανώτατη κατηγορία μετά από 21 χρόνια. Με τον Σεσκ Φάμπρεγκας να παραμένει στον πάγκο της, ξεκίνησε τη νέα σεζόν με καθαρή νίκη 2-0 επί της Λάτσιο, έχοντας ευκαιρίες και για περισσότερα τέρματα. Το σκορ άνοιξε ο διεθνής Ελληνας φορ Τάσος Δουβίκας. Με τα όσα είδαμε από τις δύο ομάδες στην πρεμιέρα, η Κόμο είναι ικανή να πάρει το αποτέλεσμα στο «Ρενάτο Ντ’ Αλάρα», σε παιχνίδι με περιορισμένο σκορ.

Οκτώ νίκες για τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 10 τελευταίες μονομαχίες της με τη Μαγιόρκα ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Μετά από το 1-0 επί της Οσασούνα, η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε με 3-0 της Οβιέδο για το πρωτάθλημα, με τον Εμπαπέ να σκοράρει στο 37’ και το 83’ και τον Βινίσιους Τζούνιορ που είχε περάσει ως αλλαγή να κλείνει το σκορ στο 93’. Ο Τσάμπι Αλόνσο είχε πέντε διαφοροποιήσεις στο αρχικό του σχήμα συγκριτικά με το ματς της πρεμιέρας. Τραυματίες είναι ο αμυντικός Μεντί, οι μέσοι Μπέλιγχαμ, Καμαβινγκά και ο φορ Έντρικ. Μετά από το 0-3 της πρεμιέρας με την Μπαρτσελόνα, η Μαγιόρκα πήρε τον πρώτο της βαθμό στο εντός έδρας ματς με τη Θέλτα. Δέχτηκε το γκολ στο 38’, ισοφάρισε δύο λεπτά πριν από τη λήξη. Ο Γιαγκόμπα Αράσατε συνεχίζει για δεύτερη σεζόν στον πάγκο της, έπειτα από τη 10η θέση που κατέκτησε πέρσι με απολογισμό 13-9-16 (6-3-10 εκτός έδρας).

Το να νικήσει η «βασίλισσα» είναι το λογικό αποτέλεσμα του αγώνα. Η Μαγιόρκα θα προσπαθήσει να την δυσκολέψει και μπορεί να κρατήσει ένα ημίχρονο.

401. ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΚΟΜΟ Χ2&U 2,5 2,63

455. ΡΕΑΛ Μ. - ΜΑΓΙΟΡΚΑ ΧΗ/1Τ 4,50