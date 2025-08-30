Διαδοχικά Over ανάμεσα σε Λοριάν και Λιλ, εντυπωσιάζει η Γαλατάσαραϊ

Η 6η Λοριάν φιλοξενεί την 5η Λιλ για την τρίτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Στην τουρκική Super Lig, η κάτοχος του τίτλου και αχτύπητη έως τώρα, Γαλατάσαραϊ, αντιμετωπίζει την 9η πέρσι Ρίζεσπορ, η οποία ακόμα ψάχνει το πρώτο γκολ της.

Οι 8 τελευταίοι αγώνες της Λοριάν με τη Λιλ και στις δύο έδρες εμφάνισαν Over.

Η Λοριάν επιβλήθηκε με 4-0 της Ρεν, σε ένα ματς που βρέθηκε να παίζει με δύο παίκτες παραπάνω από το 11’, λόγω των κόκκινων καρτών που δέχτηκαν οι αντίπαλοί της για επικίνδυνα ή εσκεμμένα φάουλ. Ακόμη και με 9 παίκτες πάντως, η Ρεν ήταν αυτή που απείλησε με δοκάρι στο 0-0, πριν δεχτεί το 1ο γκολ στις καθυστερήσεις του α’ μέρους. Στο β’ ημίχρονο η Λοριάν εκμεταλλεύτηκε τη ζαλισμένη άμυνα της Ρεν και έφτασε στην ευρεία αυτή επιτυχία. Η Λιλ έρχεται από το εντός έδρας 1-0 επί της Μονακό, το οποίο ήρθε με σουτ του Ζιρού από το ύψος του πέναλτι. Ο 38χρονος που ήρθε φέτος από τη Λος Αντζελες FC θα μπορούσε να κάνει το 2-0, αλλά αστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του. Η Λιλ έφτασε τους 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα, καθώς στην πρεμιέρα είχε φύγει με το 3-3 από την έδρα της Μπρεστ. Τραυματίας ο 18χρονος μέσος Εμπαπέ, μικρός αδερφός του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα 6/7 τελευταία παιχνίδια της με τη Λοριάν έληξαν G&Ο και είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Το combo με το διπλό σε υψηλές τιμές.

Έξι διαδοχικές νίκες για τη Γαλατάσαραϊ επί της Ρίζεσπορ και στις δύο έδρες. Στους 6/8 τελευταίους μεταξύ τους αγώνες σημειώθηκαν από τέσσερα γκολ και πάνω. Η πρωταθλήτρια την τελευταία τριετία Γαλατάσαραϊ ξεκίνησε εντυπωσιακά τη νέα σεζόν: τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς, όλες από το πρώτο ημίχρονο, με συνολικά τέρματα 10-0. Στο πιο πρόσφατο επιβλήθηκε με 4-0 της Κάισερισπορ, με δύο γκολ του αμυντικού Ελμαλί και ένα των Όσιμεν και Σανέ. Ο τελευταίος ήρθε το καλοκαίρι από την Μπάγερν όπου αγωνιζόταν από το 2020. Ο επίσης ικανότατος φορ Ικάρντι πέρασε ως αλλαγή, ενώ ο ταλαντούχος στράικερ Γιλμάζ είναι αδρανής λόγω συζητήσεων για τη μεταγραφή του. Η Ρίζεσπορ δεν έχει σκοράρει ακόμη στο πρωτάθλημα: ήττα με 3-0 εντός έδρας από την Γκέζτεπε στην πρεμιέρα, λευκή ισοπαλία στη συνέχεια με την Αλάνιασπορ. Ο Ιλχάν Πάλουτ, ο οποίος καθοδηγεί για 3η σερί περίοδο τη Ρίζεσπορ, έκανε δύο αλλαγές στο αρχικό του σχήμα συγκριτικά με το πρώτο ματς, κρατώντας βασικό τον 26χρονο μέσο Γιάννη Παπανικολάου. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο δανεικός από τη Γαλατάσαραϊ, Ντερβίσογλου (επιθετικός).

Η νίκη της Γαλατά με 3 ή περισσότερα γκολ διαφορά βγάζει απόδοση για παιχνίδι.

372. ΛΟΡΙΑΝ - ΛΙΛ 2&G 4,15

439. ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ - ΡΙΖΕΣΠΟΡ 1 (-2,5) 2,35