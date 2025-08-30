Stoiximan Super League: Με φόρα και Τσικίνιο ο Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό, γκολ με… ρέγουλα στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ανάλυση και προγνωστικά στη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η δράση στη Stoiximan Super League συνεχίζεται, με το πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8) να φιλοξενεί τέσσερις συνολικά αναμετρήσεις. Βόλος - Ολυμπιακός στις 19:00 και Άρης - Παναιτωλικός στις 21:00 είναι αυτές που ξεχωρίζουν.

Η ομάδα του Φεράντο ηττήθηκε 2-0 στην πρεμιέρα από τον Άρη. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το καλό της διάστημα στο πρώτο μέρος και από τη στιγμή που έμεινε πίσω στο σκορ στο 64', δεν είχε και τις απαντήσεις στο χορτάρι.Η συνολική εικόνα του Βόλου ωστόσο ήταν ικανοποιητική για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, σε μια ζόρικη έδρα.

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League την Πέμπτη, στοχεύει σε 2-3 μεταγραφές στο άμεσο διάστημα που ακολουθεί, εντούτοις προέχει η αναμέτρηση στο Πανθσεσσαλικό για το 2/2.

Στην πρεμιέρα οι ερυθρόλευκοι τα βρήκαν σκούρα απέναντι στον Αστέρα, όμως η «φωτοβολίδα» του Γιαζίτζι στο 90+3' έδιωξε το άγχος πριν ο Ελ Κααμπί υπογράψει το τελικό 2-0 στο φινάλε.

Προφανές και απόλυτο το φαβορί της αναμέτρησης, έστω κι αν ο Βόλος συχνά βγάζει αντίσταση απέναντι στους «μεγάλους». Ο Ολυμπιακός ωστόσο θα έχει 15000 κόσμο στο πλευρό του και δύσκολα θα αφήσει βαθμούς στο Πανθεσσαλικό.

Πρεμιέρα με το δεξί για τον Άρη στη Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε 2-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό. Κινδύνεψε στο πρώτο μέρος, όπου εμφάνισε αμυντικά κενά, βρήκε ισορροπία στο δεύτερο ημίχρονο και τον τρόπο να επιβληθεί στο χορτάρι.

Άσχημο το ξεκίνημα του Παναιτωλικού στο πρωτάθλημα, αφού ηττήθηκε 0-2 στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο. Η ομάδα του Πετράκη έδειξε σοβαρή αδυναμία στην εκτέλεση, καθώς παρά το 53% κατοχής μπάλας και το 80% στην ακρίβεια μεταβιβάσεων, τελείωσε το παιχνίδι με μηδέν (0) τελικές στον στόχο.

Σε αντίθετο μομέντουμ οι δύο ομάδες, σαφώς πιο ποιοτικός ο Άρης, θα ψάξει αντίδραση ο Παναιτωλικός. Παιχνίδι που οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο, όχι όμως σε τιμές που κρύβουν αξία. Δύσκολα θα ανοίξει το ματς σε ρυθμό και σκορ.

Κέρδισε χρόνο, ηρεμία και την πρώτη αποστολή της σεζόν η ΑΕΚ. Το 2-0 επί της Άντερλεχτ το βράδυ της Πέμπτης σφράγισε την παρουσία της Ένωσης στους ομίλους του Conference League, μια συνθήκη που έμοιαζε -και ήταν- αναγκαία για πολλούς λόγους. Ο Νίκολιτς έβαλε το πρώτο παράσημο στο πέτο του ως προπονητής της ΑΕΚ και μαζί πολλούς πόντους εμπιστοσύνης στο κοινό της ομάδας.

Ο Αστέρας στάθηκε πολύ καλά για 90 λεπτά αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Τουλάχιστον όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, καθώς ξεκάθαρος στόχος του ήταν να πάρει το 0-0. Το «άγγιξε» αλλά η έμπνευση του Γιαζίτζι στις καθυστερήσεις στέρησε στους Αρκάδες το αποτέλεσμα, πριν ο Ελ Κααμπί γράψει το τελικό 2-0 στο φινάλε.

Με την φόρα που έχει πάρει η ΑΕΚ, φαντάζει δύσκολο να γκελάρει. Το ματς όμως κρύβει παγίδες και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αφού πολλές φορές το ψυχολογικό άδειασμα μετά από μια επιτυχία είναι συχνό φαινόμενο. Ο Αστέρας είναι σκληρός και θα δώσει τη μάχη του, έστω κι αν υστερεί σε ποιότητα.

Απολαυστικός ο ΠΑΟΚ, «γάζωσε» με πέντε γκολ τη Ριέκα και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τους ομίλους του Europa League. Το 1-0 της ήττας στην Κροατία αποδείχθηκε εξαιρετικά χαμηλό εμπόδιο για τον «Δικέφαλο», που στην καλύτερη φετινή του εμφάνιση είχε μπροστάρη τον φανταστικό Κωνσταντέλια, με τον Γιακουμάκη να σκοράρει ένα καταπληκτικό τέρμα, το πρώτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Παραπάνω από αισιόδοξη η πρώτη εικόνα του Ατρομήτου στην Stoiximan Super League. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου πέτυχε σπουδαίο «διπλό» στο Αγρίνιο, επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού. Καλά διαβασμένος ο Ατρόμητος είχε τον έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημα και «χτύπησε» σε καιρία σημεία:

Ο ΠΑΟΚ είναι ευφορία γενικώς και ειδικώς, αφού αρχίζει να ρολάρει στο χορτάρι ενώ ενισχύεται και μεταγραφικά. Προφανώς και είναι το φαβορί, όμως το ματς με τον Ατρόμητο δεν είναι τόσο εύκολο όσο μαρτυρούν οι αποδόσεις στον άσο.

Πήγε στη Σαμψούντα, πήρε αυτό που ήθελε και πανηγύρισε την πρόκριση του στους ομίλους του Europa League ο Παναθηναϊκός. Βιτόρια και παίκτες είχαν πίεση από το ξεκίνημα της σεζόν, έβγαλαν ωστόσο εις πέρας την πρώτη τους αποστολή και μπαίνουν με άλλη ψυχολογία πια στη μάχη σε τρία μέτωπα. Καλά στημένος πίσω από τη μπάλα, με συνοχή, συνεχή τρεξίματα και συνεπής τακτικά, ο Παναθηναϊκός κράτησε την Σάμσουνσπορ στα 0.60 xG, έχοντας σε καλή βραδιά και τον Ντραγκόφσκι που φώναξε «παρών» όταν χρειάστηκε.

Με ιδιαίτερο τρόπο ξεκίνησε τη σεζόν ο Λεβαδειακός, καθώς πέτυχε μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά. Ο Λεβαδειακός ενισχύθηκε εντυπωσιακά στις μεταγραφές του καλοκαιριού και στοχεύει σε κάτι καλύτερο από την απλή παραμονή του στην κατηγορία.

Ο Παναθηναϊκός έχει το μομέντουμ, την έδρα και φυσικά την διαφορά ποιότητας υπέρ του. Ο Λεβαδειακός παίζει με άγνοια κινδύνου και μπορεί να συνδράμει σε ένα παιχνίδι παραγωγής φάσεων. Χαμηλά και χωρίς αξία το φαβορί.

