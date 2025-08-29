Παράλληλη πορεία πέρσι για Λανς και Μπρεστ, παράδοση με γκολ στο Λέτσε

Για την 3η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος η 10η Λανς υποδέχεται τη 14η Μπρεστ. Στην Ιταλία, η Λέτσε φιλοξενεί τη Μίλαν, η οποία στην πρεμιέρα έχασε για πρώτη φορά στην ιστορία της εντός έδρας από την Κρεμονέζε.

Έξι νίκες και τέσσερις ήττες για τη Λανς στα 10 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με την Μπρεστ.

Η Λανς πέρασε νικηφόρα με 2-1 από τη Χάβρη. Προηγήθηκε 2-0 στο 40’ και δέχτηκε τη μείωση στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λέπτου. Η αντίπαλος ήταν πιο απειλητική στο β’ μέρος, όμως η Λανς κατάφερε να κρατήσει το σκορ και να πάρει τους πρώτους της βαθμούς, δεδομένου ότι στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί εντός έδρας από τη Λυών (1-0). Η Μπρεστ έχασε 2-0 στην έδρα της Τουλούζ, έχοντας κάποιες καλές στιγμές. Είχε προηγηθεί το εντός έδρας 3-3 με τη Λιλ, σε ματς όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 και 2-3, με τον 22χρονο Ντουμπιά να βρίσκει δύο φορές τον δρόμο για τα δίχτυα. Στο περσινό πρωτάθλημα οι Λανς και Μπρεστ ολοκλήρωσαν το πρωτάθλημα δίπλα δίπλα στην κατάταξη στην 8η και 9η θέση, σημειώνοντας από 15 νίκες σε 34 ματς. Η Λανς είχε ωστόσο περισσότερες επιτυχίες νίκες εκτός από ό,τι εντός (8 έναντι 7). Με βάση την εικόνα τους την περασμένη εβδομάδα, το «Χ» μοιάζει αρκετά πιθανό.

Το «Χ» είναι το δημοφιλέστερο σημείο στα εντός της Λέτσε με τη Μίλαν, καθώς έχει εμφανιστεί 12 φορές σε 21 ματς (9 νίκες η Μίλαν). Χωρίς να κάνει πολλά πράγματα και με τον 30χρονο τερματοφύλακα και αρχηγό της, Φαλκόνε, να σημειώνει σωτήριες αποκρούσεις, η Λέτσε έφυγε με το 0-0 από τη Γένοβα. Μοναδικός προωθημένος ήταν ο δανεικός από τη Μίλαν, 17χρονος Καμάρντα, ο οποίος διαπρέπει με τις μικρές εθνικές της Ιταλίας. Στον πάγκο της από το καλοκαίρι βρίσκεται ο Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο -πέρσι στη Βενέτσια-, ο οποίος είχε περάσει από τον σύλλογο και το 2011. Τραυματίας ο μέσος Πιερέτ. Η Μίλαν έχει ξανά στο τιμόνι της τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος επέστρεψε στο Μιλάνο έπειτα από μία οκταετία στον πάγκο της Γιουβέντους. Την περασμένη εβδομάδα η Μίλαν έχασε 2-1 στο «Σαν Σίρο» από την Κρεμονέζε, έχοντας στο αρχικό της σχήμα τους καινούριους Μόντριτς (Ρεάλ Μ.) και Εστουπινιάν (αμυντικός, Μπράιτον), ενώ πέρασε στο ματς και η ακριβότερη καλοκαιρινή μεταγραφή της, ο Ελβετός Τζασάρι που ήρθε από την Κλαμπ Μπριζ. Τραυματίστηκε ωστόσο στην προπόνηση και θα λείψει για κάμποσες εβδομάδες.

Η πιο ποιοτική φιλοξενούμενη αναμένεται να πάρει τη νίκη. Σε 9/10 τελευταία ματς μεταξύ τους σκόραραν και οι δύο αντίπαλοι. Το combo με τα γκολ αυξάνει σημαντικά την απόδοση του φαβορί διπλού.

215. ΛΑΝΣ - ΜΠΡΕΣΤ Χ 3,65

222. ΛΕΤΣΕ - ΜΙΛΑΝ 2&G 3,80