Σκοράρει σε 25 συνεχόμενα παιχνίδια η Λεχ Πόζναν, όπως πέρσι η Γιαγκελόνια

Εκτός έδρας νίκη με 5-1 για την Γκενκ στην Πολωνία και στον επαναληπτικό των πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ, απλά θα σφραγίσει την πρόκρισή της στη League Phase. Για την αντίστοιχη φάση του Κόνφερενς Λιγκ, η Ντινάμο Τιράνων φιλοξενεί τη Γιαγκελόνια, η οποία επικράτησε 3-0 στο α’ ματς.

Τα 4 από τα 6 τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της Γκενκ έληξαν ισόπαλα.

Η Γκενκ προηγήθηκε στο 10’ και ισοφαρίστηκε στο 19’ από τη Λεχ Πόζναν. Μέχρι το 48’ όμως είχε σημειώσει άλλα τέσσερα γκολ και έφυγε έτσι με μια μεγάλη επιτυχία από την Πολωνία. Δεν είχε αγώνα στη συνέχεια και πάει αφοσιωμένη για να τελειώσει τη δουλειά στον αποψινό επαναληπτικό. Και οι 7 φετινοί αγώνες της είχαν γκολ/γκολ. Λείπουν οι Χέιμανς (μέσος) και Ζεκίρι (επιθετικός). Η Λεχ Πόζναν πήρε επίσης ρεπό από το πρωτάθλημα, στο οποίο βρίσκεται στη 10η θέση με 2-1-1. Ξεκίνησε από το Τσάμπιονς Λιγκ, όπου διέλυσε με 7-1 την Μπρέινταμπλικ (επικράτησε και 1-0 στον επαναληπτικό), για να μείνει εκτός από τον Ερυθρό Αστέρα (1-3, 1-1). Σκόραρε σε όλους (10) τους φετινούς αγώνες της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Συμπεριλαμβανομένης και της περσινής σεζόν, έχει φτάσει τα 23 σερί επίσημα ματς και τα 25 μαζί με τα φιλικά που βρίσκει δίχτυα. Απουσιάζει ο μέσος Μουράφσκι. Είναι πιθανό να σκοράρει η Λεχ Πόζναν και στο Βέλγιο, όμως, η Γκενκ έδειξε μεγάλη υπεροχή στο πρώτο παιχνίδι και μάλλον θα περάσει με δύο νίκες.

Κατακτώντας το πρώτο της Κύπελλο μετά από 22 χρόνια, η Ντινάμο Τιράνων επέστρεψε στις διεθνείς διοργανώσεις έπειτα από 15 χρόνια. Απέκλεισε ήδη την Ατλέτικ Κλαμπ Ντ’ Εσκάλδες από την Ανδόρα (1-1, 2-1) και την κροατική Χάιντουκ (2-1, 3-1 στην παράταση), για να πέσει πάνω στον τοίχο που ονομάζεται Γιαγκελόνια. Το παιχνίδι της πρεμιέρας της στο πρωτάθλημα με την Τεούτα πήρε μετάθεση και έτσι θα παραταχθεί συγκεντρωμένη στο αποψινό παιχνίδι για να κυνηγήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Η Γιαγκελόνια δίνει και αυτή τον έκτο φετινό ευρωπαϊκό αγώνα της, έχοντας αφήσει εκτός έως τώρα τις Νόβι Πάζαρ (3-1, 2-1) και Σίλκεμποργκ (2-2, 1-0). Πέρσι έδωσε το παρών στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ έχοντας μεταφερθεί εκεί σταδιακά από το Τσάμπιονς Λιγκ. Έφτασε ως τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την Μπέτις. Στο 3-0-1 φέτος στο πρωτάθλημα, μετρώντας τρεις νίκες στη σειρά.

Αήττητη στα 4 τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά της παιχνίδια η Ντινάμο, θα το παλέψει κόντρα στην Γιαγκελόνια, που δεν έχει λόγο να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Πιθανή ισοπαλία σε υψηλή απόδοση.

937. ΓΚΕΝΚ - ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 1&G 2,72

949. ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡ. - ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ Χ 4,00